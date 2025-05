Trump in Nahost Golfstaaten-Treffen und Besuch in Katar US-Präsident Donald Trump setzt am Mittwoch seinen Besuch in der Golfregion fort. In der saudischen Hauptstadt Riad will der Republikaner zunächst an einem Treffen mit Anführern mehrerer Golfstaaten teilnehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus …