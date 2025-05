Manganese X Energy meldet positive Ergebnisse der vorläufigen Phase-2-Tests durch C4V, ein innovatives US-Batterieunternehmen

Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagte: „Wir freuen uns über die Fortschritte, die C4V bei der Validierung der Leistung unseres hochreinen Manganmaterials in Batteriequalität erzielt. Diese Testproben stammen vom unternehmenseigenen Projekt Battery Hill in Woodstock, New Brunswick, das als eins der größten Mangankarbonatvorkommen in Kanada und den USA gilt. Wir machen Fortschritte und durchlaufen den mehrstufigen Validierungsprozess von C4V, der aus drei Phasen besteht, was uns der Sicherung eines verbindlichen Abnahmevertrags für unser Projekt Battery Hill näherbringt.“

Diese strategische Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel von Manganese X, ein wichtiger inländischer Lieferant von wichtigen Materialien für den wachsenden nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeicher zu werden.

Die Phase 2 des „Digital DNA Supply Chain Qualification Program“ von C4V beinhaltet umfassende Tests zur Bewertung der langfristigen Leistung (lange Lebensdauer) und Haltbarkeit des hochreinen Materials in Batteriequalität von Manganese X. Diese Phase konzentriert sich auf einlagige Pouch-Zellen, die für kommerzielle EV-Batteriedesigns repräsentativ sind, und zielt darauf ab, Schlüsselindikatoren wie die Energieerhaltung und die allgemeine Stabilität im Laufe der Zeit zu bewerten.

Laut C4V haben die Zellen bisher eine vielversprechende Stabilität gezeigt und ihre Leistung über bis zu 700 Ladezyklen beibehalten – ein erstes Anzeichen für ein leistungsstarkes langfristiges Potenzial. Die Tests werden fortgesetzt, bis die Zellen eine Kapazitätsretention von 80 % erreichen. Die Tests sind derzeit zur Hälfte abgeschlossen.

Ein vollständiger technischer Bericht wird erwartet, sobald die Zellen zwischen 1.500 und 2.000 Ladezyklen absolviert haben.

Die starken Ergebnisse von Phase 1 und die anhaltend positive Leistung in Phase 2 stärken das Vertrauen von Manganese X in das Potenzial seines hochreinen Manganprodukts für den Einsatz in EV-Batterien der nächsten Generation.

