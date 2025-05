INFINITE-Module von AIKO überschreiten 1-GW-Meilenstein - neue Aufträge in ganz Europa

DÜSSELDORF, Deutschland, 14. Mai 2025 /PRNewswire/ -- AIKO, ein weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen und hocheffizienter N-Type-ABC-Technologie, ist stolz darauf, während der Intersolar Europe 2025 die Unterzeichnung von Neuaufträgen über 1 GW für seine INFINITE-Module der dritten Generation bekannt zu geben. Dieser Nachfrageschub spiegelt nicht nur die wachsende Markenbekanntheit und Partnerloyalität von AIKO in der Region wider, sondern unterstreicht auch die außergewöhnliche Begeisterung des Marktes für die INFINITE-Serie.

Aufbauend auf der bahnbrechenden N-Type-ABC-Technologie bietet die INFINITE-Serie von AIKO im Vergleich zu TOPCon eine um 4,8 % größere Lichtempfangsfläche, die durch das ZeroGap-Zell-Layout und die InvisiRibbon-Technologie ermöglicht wird und einen neuen Maßstab für Solarmodule der nächsten Generation setzt. Die INFINITE-Serie liefert 30–40 W mehr Leistung als TOPCon in Standardgröße und kombiniert eine reine, schwarze, rasterfreie Ästhetik mit einer intelligenten Schattierungsoptimierung und einer unvergleichlichen Langlebigkeit, die eine überragende Beständigkeit gegen Mikrorisse und eine hohe Temperaturbeständigkeit gewährleistet.

Auf der Intersolar Europe 2025 gipfelte diese starke Marktdynamik in einer Reihe von hochkarätigen Partnerschaftsvereinbarungen, die direkt am AIKO-Stand unterzeichnet wurden. Führende Vertriebs- und Installationspartner aus ganz Europa bestätigten bedeutende neue Aufträge für die INFINITE-Module und bekräftigten damit ihr Vertrauen in die Effizienz, Ästhetik und den kommerziellen Wert des Produkts, was das weit verbreitete Vertrauen und die Begeisterung für die Technologie der dritten Generation von AIKO in verschiedenen europäischen Märkten zeigt.

Da die weltweite Solarindustrie immer mehr auf höhere Effizienz und intelligentere Lösungen setzt, bleibt AIKO an der Spitze des technologischen Fortschritts. Der Erfolg der INFINITE-Module ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Mission von AIKO, den Übergang zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft zu unterstützen.

