Tui-Kunden buchen Sommerurlaub später - Winterverlust sinkt

dlg schrieb 12.05.25, 13:05

Du weißt, dass die Kursperformance seit Amtsantritt am 1. Okt 2022 kein fairer Vergleich ist…Ebel hat das Ruder übernommen als TUI mit negativen Eigenkapital durch die Gegend lief, in den ersten neun Monaten 1,1 Mrd. Nettoverlust erzielt hat, einen 34%igen russischen Ankeraktionär hatte, der auf sämtlichen Sanktionslisten stand, auf eine (staatliche) KfW Finanzierungslinie angewiesen war, staatliches Eigenkapital ersetzen musste, eine stark verwässernde Bezugsrechtsemission durchführen musste, um die Bilanzreparatur zu finalisieren. Das will ich jetzt nicht als Leistung von Hr. Ebel ansehen (kann man aber durchaus), aber einen reinen Kursvergleich seit Okt 2022 mit Peers machen, die NICHT so eine Ausgangsposition hatten, ist völlig sinnbefreit. Aber das weißt Du ja, es geht ja nur um Emotionen.



Und für ne Firma, die sich laut Deinen Aussagen einen Sch… um die Aktionäre kümmert, ist die Firma recht häufig „on the road“ in den nächsten Wochen. Kann mich kaum an andere Firmen erinnern, die so ein Programm in so einem kurzen Zeitraum fahren. Aber was interessieren schon Fakten, wenn man sich herrlich in sinnlosen Emotionen suhlen kann.



