Pfandbriefbank bestätigt Prognose - Zeitpunkt des Aktienrückkaufs wackelt

coolrunning schrieb 12.05.25, 10:53

Wegen der Veröffentlichung Q1 am Mittwoch ?

Kann sein .... wenn sie gut sind und der Ausblick auch.... gerne ;)



Ich glaube, wir werden mit dem Trumpeltier eine Entspannung hinbekommen.

Der Druck in den USA auf ihn wird größer....



Putin wird weiter machen...



Und Analysten... naja...

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Pfandbriefbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die am 14. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften einen robusten Jahresstart belegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einem am Montag vorliegenden Ausblick. In den Folgequartalen rechnet er mit einer deutlichen Verbesserung des Vorsteuergewinns./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 08:15 / MESZ



Können wir uns gern annähern. :look:



:cool:running