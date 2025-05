Nvidia wieder im 3-Billionen-Club: Trump zündet Chip-Deal mit Saudi-Arabien!

Die Aktie des US-Chipherstellers sprang am Dienstag um 5,6 Prozent nach oben, die Marktkapitalisierung erreichte 3,17 Billionen US-Dollar. Grund dafür sind Berichte über ein Abkommen, das Saudi-Arabien Zugang zu Hochleistungs-Chips von Nvidia und AMD verschaffen soll. Die Trump-Regierung bereitet derzeit ihre Nahost-Reise vor, während laut Bloomberg noch Details ausgehandelt werden.

Tipp aus der Redaktion Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Ein Streitpunkt: Die Sorge, China könne trotz Exportverbot indirekt auf die Chips zugreifen. Die USA verlangen schon jetzt Lizenzen für den Export von KI-Hardware in den Nahen Osten. Als Sicherheitsmaßnahme schlagen US-Behörden laut Insidern vor, Rechenzentren über sogenannte "Datenbotschaften" abzuschotten, um die Kontrolle über sensible Technologien zu behalten. Diese sollen ausländischen Regeln unterstehen und laut Bloomberg eine Umgebung schaffen, "in der Technologien für friedliche Zwecke entwickelt und eingeführt werden" können.

Nvidia-CEO Jensen Huang kündigte auf dem saudisch-amerikanischen Investitionsforum einen 18.000-Chip-Deal mit dem KI-Startup Humain an, das vom saudischen Staatsfonds finanziert wird. Das geplante 500-Megawatt-Rechenzentrum soll arabische Sprachmodelle entwickeln. AMD wiederum sicherte sich eine eigene 10-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit Humain.

Zeitgleich sorgt die Trump-Regierung für ein politisches Beben: Die "AI Diffusion Rule" aus der Biden-Ära, die den Export von KI-Chips stark regulieren sollte, wurde aufgehoben. Das US-Handelsministerium kommentiert: "Die Biden-KI-Regelung ist zu komplex, zu bürokratisch und würde die amerikanische Innovation behindern." Stattdessen soll eine neue Strategie mit bilateralen Chip-Abkommen entstehen.

Nvidia hatte sich gegen die Regelung wiederholt ausgesprochen. "Mit der Aufhebung der AI Diffusion Rule hat Amerika die einmalige Chance, die nächste industrielle Revolution anzuführen", so das Unternehmen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion