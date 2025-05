Folgen der US-Zollpolitik bremsen Indus Holding im ersten Quartal aus

Huta schrieb gestern 07:21

Guten Morgen!



Das mit den "guten Beteiligungen" würde ich so nicht unterschreiben. Indus hat bis 2023 einige sehr problematische Fahrzeugzulieferer im Portfolio gehabt (insbesondere Selzer, Schäfer und SMA), die jahrelang die Holding mit erheblichen Verlusten (sowohl operativ als auch durch notwendig gewordene Abschreibungen) belastet haben.



Danach hatte die Indus das Pech, dass nach Bereinigung des Portfolios (das allerdings viel zu lange gedauert hat und dadurch weitere mMn unnötige Kosten verursacht hat) die deutsche Wirtschaft insgesamt auf Talfahrt gegangen ist, was naturgemäß dem Mittelstand ebenfalls zusetzt.



Und nun kommt das Problem mit dem Wolfram noch dazu. Da ist dann auch viel Pech mit dabei.



Was die Zukäufe angeht: Ja da hätte man auch mMn die ein oder andere Beteiligung mehr bzw. die ein oder andere größere Übernahme gut gefunden. Andererseits haben z.B. auch die Gesco oder die MBB mWn zuletzt nichts zugekauft. Da ragt Indus ja dann schon wieder heraus. Indus hat offensichtlich den Rückkauf eigener Aktien den Vorzug gegeben. Klar es gibt viele Unternehmen, die einen Nachfolger suchen - aber da sind auch viele Unternehmen dabei, die für Indus uninteressant sind. Und dann muss ja auch die Branche, die Produkte und der Preis stimmen. Man hat sich ja nun auf dem letzten CMD klar zu Zukäufen bekannt und die Strategie in den Punkt nachgeschärft. Mag sein, dass Beteiligungen teurer werden, wenn die Wirtschaft wieder anspringt - aber ich habe so den Verdacht, dass gute Unternehmen immer eher teuer als billig sind. Das ist bei Unternehmen, die an der Börse notiert sind ja auch ähnlich.



Was die "Gewinnwarnung" angeht, scheint man bei Indus aktuell auf "Nummer Sicher" gehen zu wollen, was ich prinzipiell ganz gut finde (zumal wenn es in der Vorhersage ein positives Überraschungspotential geben sollte. Warum man die Meldung ausgerechnet jetzt lanciert hat und nicht gewartet hat, bis sich die in der Meldung genannten Risiken (Trumps Zölle plus Versorgung mit Wolfram) etwas manifestiert haben (in der Meldung wird davon gesprochen, dass sich beide Probleme ja im Laufe des Jahres auch wieder erledigen könnten), ist mir auch etwas schleierhaft, zumal die "Wolframproblematik" ja nun weder überraschend noch neu ist.



Na ja, ich bin auf jeden Fall erst einmal froh darüber, dass die Börse nicht noch schärfer reagiert hat...



Einen charmanten Tag noch.