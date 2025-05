Devisen Euro verteidigt Gewinne vom Vortag und kostet weiter knapp 1,12 Dollar Der Euro ist unverändert in den Handelstag am Mittwoch gestartet. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Frankfurter Handel 1,1188 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend in New York. Am Dienstag hatte sich der Euro etwas von dem …