Auftragseingang von Renk mehr als verdoppelt - Prognose bestätigt

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Rüstungsboom treibt die Nachfrage beim Panzergetriebe-Hersteller Renk weiterhin an. Im ersten Quartal stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 164 Prozent auf 548,6 Millionen Euro, wie das seit März im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Renk sitzt nun auf einem Auftragsbestand von 5,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen hält an der bisherigen Jahresprognose fest - diese berücksichtige aber noch nicht das Marktpotenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union.

Den Umsatz steigerte Renk zum Jahresauftakt um rund 15 Prozent auf knapp 273 Millionen Euro und blieb damit leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um gut 38 Prozent auf 38,4 Millionen Euro zu, was die Fachleute in etwa so auf dem Zettel hatten. Die entsprechende Marge kletterte von 11,7 Prozent auf 14,1 Prozent. Für 2025 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem bereinigten Ebit zwischen 210 und 235 Millionen Euro.