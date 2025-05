JD.com überrascht mit mehr Gewinn

Zwar hat sich das Wertpapier von JD.com bereits Ende September 2024 aus einem seit 2021 bestehenden Abwärtstrend befreien können und in der Folge bei 47,82 US-Dollar seinen bisherigen Höhepunkt markiert, die letzten Monate über waren aber von einer etwas lustlosen und flachen Abwärtsbewegung zurück auf 33,16 US-Dollar geprägt. Genau dieser Bereich stand noch Ende April als Unterstützung auf dem Prüfstand, glücklicherweise konnte der Wert an dieser Stelle zur Oberseite abdrehen und nimmt nun seinen seit Oktober letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend ins Visier. Kurzfristige Kursgewinne könnten hierbei an den EMA 200 (rote Linie) auf Wochenbasis bei 41,11 US-Dollar heranreichen, darüber an den Abwärtstrend um 44,80 US-Dollar. Für eine große Trendwende bedarf es jedoch eines Ausbruchs über die Vorjahreshochs, sodass der Bereich um 65,00 US-Dollar mittel- bis langfristig auf die Agenda gesetzt werden kann. Auf der Unterseite ist JD.com zunächst durch die Unterstützung um 33,16 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert, nur knapp darunter verläuft auch schon der seit Anfang 2024 bestehende Aufwärtstrend. Demnach ließen sich größere Verkaufssignale erst unterhalb von 29,27 US-Dollar ableiten und für ein Short-Investment nutzen.

Trading-Strategie: