Kondor AI, Venture-Partner von Pioneer AI Foundry, kündigt nach erfolgreicher Übernahme von Ora Technology die Namensänderung in „Sundae Bar PLC“ an Vancouver, BC – 14. Mai 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) teilt mit, dass sein Venture-Partner Kondor AI PLC („Kondor“), ein im Vereinigten Königreich ansässiges Technologieunternehmen, …