UBS stuft BOEING CO auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für April mit einem Kursziel von 226 US-Dollar auf "Buy" belassen. Gavin Parsons rechnete am Dienstagabend vor, dass etwa doppelt so viele 737-Max- und …