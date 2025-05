Maxon stellt neue Lösung für Echtzeit-Rendering und filmische Voransichten für Architekten vor

Gemeinsam mit seinem Partner Vectorworks gibt Maxon auf der AIA Conference on Architecture & Design 2025 erste Einblicke in die neue Lösung

BAD HOMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 14. Mai 2025 / Maxon, ein Hersteller leistungsstarker, ansprechender Softwarelösungen für Content Creators, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte, Gaming und mehr arbeiten, optimiert seine filmische Rendering-Technologie für die Architekturvisualisierung (ArchViz) weiter. Seit Jahrzehnten ermöglicht die Technologie von Maxon führenden Künstlern, das Unmögliche in der realen Welt und in der Fantasie zu verwirklichen – von Architektur, Konstruktion und Produktdesign bis hin zu atemberaubenden visuellen Effekten, Animationen und 3D-Modellierung. Nun wird eine Lösung auf diesem hohen Niveau speziell für Architekten und Designer entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der Lösungen Cinema 4D und Redshift von Maxon zu erweitern und den Anforderungen realer Design-Arbeitsabläufe in der Architektur in Echtzeit gerecht zu werden. Durch die nahtlose Integration mit gängigen CAD- und BIM-Tools wie Vectorworks ermöglicht diese neue Plattform den Anwendern den Übergang von Echtzeit-Voransichten zu atemberaubenden Endergebnissen innerhalb eines einheitlichen Ökosystems.

Maxon wird seine neue Lösung in Zusammenarbeit mit Vectorworks am 5. und 6. Juni 2025 auf der AIA Conference on Architecture & Design 2025 in Boston am Stand 563 vorstellen.

„Durch die Kombination der BIM-Designintelligenz von Vectorworks mit der filmischen Leistungsfähigkeit der Rendering-Technologie von Maxon bieten wir mehr als nur ein Plug-in. Wir geben Architekten ein leistungsstarkes und dennoch intuitives Tool an die Hand, das ihre Arbeit optisch aufwertet, ohne sie zu verkomplizieren, sodass ihre Entwürfe klar und emotional so umgesetzt werden können, wie sie gedacht sind“, sagte der CEO von Maxon, David McGavran. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von Maxon, Künstler aller Branchen zu unterstützen.“