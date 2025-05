Mats Hummels für Club-WM nicht zurück zum BVB

crox3 schrieb vor 53 Minuten

Welche überirdische Macht, an Jesus glaube ich bestimmt nicht, hat diesen Saisonverlauf konstruiert. (Die Gottheiten haben wohl mehr Spass, den Fußball spannend zu halten, bei Kriege zu beenden, sind sie machtlos). Um den Kitsch in der Dramaturgie aufrecht zu erhalten, müsste sich das Mainz Trauma gegen Kiel wiederholen. Na wer hat noch die größten Chancen, den BVB von Platz 5 zu verdrängen. Ein 0:2 gegen Kiel und ein 4:0 von Mainz, und wir hätten anstatt ein Kiel Trauma, das doppelte Mainz Trauma. Oh Gott, oh Gott, lass das nicht geschehen. Aber ich hab ein Gelübte abgegeben, wenn Dortmund die Championsleague erreicht, werde ich Vereinsmitglied. (Wie soll ich sonst an Zweitmarktkarten kommen. Finanziert ist das sowieso von eingesparter Kirchensteuer.