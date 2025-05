Sony rechnet mit hohen Kosten für US-Zölle - Aktie legt dennoch zu

TOKIO (dpa-AFX) - Der Elektronik- und Unterhaltungsriese Sony geht im neuen Geschäftsjahr von deutlichen Belastungen infolge der Importzölle von US-Präsident Donald Trump aus. Im bis Ende März 2026 laufenden 12-Monats-Zeitraum rechnen die Japaner mit Kosten in Höhe von 100 Milliarden Yen, wie sie am Mittwoch in Tokio mitteilten. Das sind umgerechnet rund 610 Millionen Euro. Der Ausblick des Playstation-Konzerns für den operativen Gewinn der fortgeführten Geschäfte fiel - gemessen an den Erwartungen von Experten - mit 1,28 Billionen Yen enttäuschend niedrig aus, auch wenn die Zollbelastungen herausgerechnet werden. Ein angekündigter Aktienrückkauf über 250 Milliarden Yen soll die Laune der Anleger heben. Die zuletzt schon erholte Aktie stieg in Tokio zur Wochenmitte um 1,9 Prozent.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Sony dank des gut laufenden Geschäfts rund um die Playstation spürbar zulegen. Der Gesamtumsatz blieb mit 13,0 Billionen Yen zwar nur stabil; das lag aber allein an der Sparte mit Finanzdienstleistungen, die Sony derzeit abspaltet und die künftig nicht mehr zum Konzern gezählt wird.