Otodata kündigt die Übernahme der Delta-Softwareplattform von Dunraven Systems an

Otodata wurde 2008 gegründet und bietet branchenführende Hardware, Software und Anwendungen für die Fernüberwachung von Tanks in verschiedenen Branchen. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen es Kraftstoff- und Industriegasvermarktern, ihre Tanks aus der Ferne zu überwachen, und liefern aufschlussreiche Daten in Echtzeit, um die Nutzung der Anlagen und die Effizienz der Mitarbeiter zu optimieren.

„Wir freuen uns sehr, Dunraven Systems in der Otodata-Familie willkommen zu heißen", sagte Andre Boulay, President von Otodata. „Dunravens Fachwissen in den Bereichen Telemetrie und Fernüberwachung passt perfekt zu unserer Aufgabe, unseren Kunden zuverlässige, erschwingliche und hochmoderne Technologie zu liefern. Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, die wachsende Nachfrage nach automatisierten Lösungen in einer Vielzahl von Branchen und geografischen Märkten zu befriedigen, darunter Heizöl, Diesel, AdBlue, Schmierstoffe und Wasser, die häufig den Einsatz von Ultraschall- und Radartechnologie erfordern. Die bestehenden Kunden von Dunraven, die die Delta-Plattform nutzen, werden weiterhin einen außergewöhnlichen Kundenservice sowie eine hohe Systemverfügbarkeit und -leistung erhalten."

„Dunraven Systems freut sich, dem Otodata-Team beizutreten. Durch diese Partnerschaft können wir unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen sowie wettbewerbsfähige Preise anbieten, die es ihnen ermöglichen, jede Anlage effizient zu überwachen und eine sofortige Investitionsrendite zu erzielen, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene", so Oliver McCarthy, General Manager von Rochester Europe.

Informationen zu Otodata:

Otodata ist seit über einem Jahrzehnt ein wichtiger globaler Akteur im Bereich der Tanküberwachung. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die niedrigsten Betriebskosten in der Branche zu bieten und die Implementierung von Fernüberwachungslösungen in großem Maßstab für Kraftstoffhändler und Industriegasvermarkter weltweit erschwinglich zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.otodata.com und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen.

Informationen zu Dunraven Systems:

Das 2003 gegründete Unternehmen Dunraven Systems mit Sitz in Irland ist ein anerkannter Marktführer bei der Konzeption und Entwicklung von Fernüberwachungslösungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nahtlose und effiziente Überwachungsdienste für Kraftstoffvertrtriebsunternehmen und Multi-Tank-Betreiber zu liefern.

www.dunravensystems.com

Kontakt: Gregory Bronner, Senior Marketing Director: gbronner@otodata.com, mobil: +1 514-463-6303| Tel.: +1 (514) 673-0244

