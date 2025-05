NCCN veranstaltet gemeinsam mit globalen Krebsorganisationen das allererste internationale Schulungs-/Mentoring-Treffen zu Krebsbekämpfungsplänen

GENF, Mai 14, 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN)-eine gemeinnützige Allianz führender Krebszentren in den Vereinigten Staaten, die evidenzbasierte, konsensorientierte Expertenrichtlinienveröffentlicht - schließt sich vom 14. bis 16. Mai in Genf, Schweiz, globalen Organisationen für das allererste Cancer Planners Forum an.

Das in den USA ansässige National Comprehensive Cancer Network gehört zu den Gruppen aus bis zu 75 Ländern, die am Cancer Planners Forum in Genf, Schweiz, teilnehmen.

„Wir bemühen uns jeden Tag darum, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und patientenorientierten Krebsversorgung für alle Menschen weltweit zu verbessern", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. „Wir sind stolz darauf, nicht nur an dieser wichtigen Tagung teilzunehmen, sondern sie auch zu sponsern, da wir uns für die internationale Zusammenarbeit bei der Krebsbekämpfung einsetzen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jedes Land und jede Region Zugang zu Krebsplänen hat, die auf den besten verfügbaren Erkenntnissen beruhen, um die Versorgung der von Krebs betroffenen Menschen überall zu optimieren."

Das Krebsplanungsforum ist das erste Treffen seiner Art, das sich der Ausbildung, Betreuung und Unterstützung von Personen widmet, die für die Entwicklung und Umsetzung von nationalen Krebsbekämpfungsplänen (NCCP) verantwortlich sind. Organisiert und geleitet wird es von The Union for International Cancer Control (UICC)—deren Mitglied das NCCN ist—mit partnerschaftlicher Unterstützung der World Health Organization (WHO), der International Agency for Research on Cancer (IARC), der International Atomic Energy Agency (IAEA) und der International Cancer Control Partnership (ICCP).

Eine kürzlich in Lancet Oncology veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf eine globale Überprüfung der NCCPs. An der Studie waren mehr als 70 internationale Experten - darunter auch das NCCN - beteiligt, die 98 NCCP und 58 Pläne für nicht übertragbare Krankheiten (NCD) aus Ländern aller Ressourcenebenen analysierten. Die Ergebnisse zeigen zwar Fortschritte bei den nationalen Krebsstrategien insgesamt, aber es bestehen weiterhin Lücken bei der Finanzierung, dem Zugang und der Integration evidenzbasierter Maßnahmen in die nationalen Krebsbekämpfungsprogramme.