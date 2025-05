Klare Gewinne in China vor Zahlen von Tencent und Alibaba

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den chinesischen Handelsplätzen haben die Aktienkurse am Mittwoch kräftig angezogen. Im weiteren Wochenverlauf stehen dort Geschäftszahlen wichtiger heimischer Tech-Unternehmen auf der Agenda. Schon im Vorfeld waren die Titel der Branche gefragt - auch, weil die US-Chiphersteller Nvidia und AMD am Dienstag Lieferungen von für KI-Chips an eine saudi-arabische KI-Firma in Aussicht gestellt hatten. In Japan und Australien zeigten die Börsen indes eine verhaltene Entwicklung.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 1,19 Prozent auf 3.942,56 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 1,95 Prozent auf 23.559,66 Punkte hoch. Der Internetkonzern Tencent berichtet noch an diesem Mittwoch über seine Geschäftsentwicklung und der Amazon -Konkurrent Alibaba am Donnerstag. Bereits vorab legten deren Aktienkurse um mehr als 2 Prozent zu.