Grand City Properties streicht auch Dividende für 2024

kinghades schrieb 12.05.25, 09:07

Am 14. Mai weitere Gelegenheit, ob bezüglich dividende was für 24 kommt. Wenn nicht, vielleicht am 28. Mai mit den Zahlen von AT ,wenn da auch nicht,dann doch kurz vor HV. Man ist weiter leicht positiv gestimmt ,das dividende kommt, wenn nicht ist auch nicht schlimm, dann ist man bei AT und GCP der Meinung, starke finanzielle Struktur geht vor,was am Ende auch ein Kursstreiber ist