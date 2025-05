Börsenstart Europa - 14.05. - FTSE Athex 20 stark +1,64 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.813,78 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Eckert & Ziegler +7,75 %, IONOS Group +2,64 %, HENSOLDT +1,78 %

Flop-Werte: freenet -4,93 %, Carl Zeiss Meditec -3,21 %, United Internet -1,65 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.407,18 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Vinci +1,70 %, ING Group +1,44 %, UniCredit +1,41 %

Flop-Werte: Kering -2,34 %, Bayer -1,89 %, Stellantis -1,83 %

Der ATX steht bei 4.403,50 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,18 %, Lenzing +1,94 %, BAWAG Group +1,43 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,04 %, Mayr-Melnhof Karton -1,48 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,26 %

Der SMI steht bei 12.154,21 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: Geberit +1,28 %, Nestle +1,06 %, Swisscom +0,84 %

Flop-Werte: Alcon -7,93 %, Sika -1,64 %, Holcim -0,87 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:49) bei 7.850,02 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Bouygues +4,21 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,92 %, Vinci +1,70 %

Flop-Werte: Kering -2,34 %, Stellantis -1,83 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,69 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:23) bei 2.513,00 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Telia Company +0,98 %, Skanska (B) +0,84 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,82 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -2,16 %, Sandvik -0,84 %, SKF (B) -0,80 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.330,00 PKT und gewinnt bisher +1,64 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,93 %, Viohalco +1,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,39 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,52 %, Jumbo -1,45 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -0,36 %