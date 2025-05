Drees & Sommer unterstützt den Landkreis Cochem-Zell bei der Anpassung an Extremwetter (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Rund 200 Liter Regen pro Quadratmeter fielen im Juli 2021 imAhrtal innerhalb kürzester Zeit - mit verheerenden Folgen: Über 135 Menschenstarben, die Infrastruktur wurde großflächig zerstört. Durch wissenschaftlicheStudien wurde herausgefunden, dass ein solches Starkregenereignis aufgrund desKlimawandels inzwischen 1,2 bis 9 mal wahrscheinlicher geworden ist. SolcheBeispiele verdeutlichen, dass zunehmend Maßnahmen in den Fokus gerückt werdenmüssen, die den Auswirkungen des Klimawandels vorausschauend entgegenwirken.Dieser Aufgabe stellt sich der Landkreis Cochem-Zell und erarbeitet zurzeit einKlimaanpassungskonzept. Unterstützt wird die Kreisverwaltung dabei von dem aufBau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierten Beratungsunternehmen Drees &Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem österreichischenUnternehmen alpS. Die vom Expertenteam durchgeführte Betroffenheitsanalyse derRegion zeigt bereits: Auch in Cochem-Zell nimmt die Häufigkeit vonExtremwetterereignissen wie Hitze, Starkregen und Waldbränden künftig deutlichzu.Dabei ist ein wichtiger Impuls für einen ersten Schritt für alle deutschenKommunen: Am 15. Mai 2025 öffnet das Bundesumweltministerium (BMUV) im Rahmender Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels"ein neues Förderfenster. Damit sollen kommunale Projekte zur Klimaanpassunggezielt unterstützt und beschleunigt werden."Wir spüren die Folgen des Klimawandels in der Region bereits deutlich", sagtLandrätin Anke Beilstein. Die Durchschnittstemperatur ist um bis zu 1,8 Gradgestiegen, frostige Nächte werden zur Ausnahme, längere Trockenphasen nehmen zuund 2024 verzeichnete das Weinanbaugebiet Mosel die geringste Ernte seitJahrzehnten. Um den Landkreis künftig besser an die Folgen des Klimawandelsanzupassen, wird von November 2024 bis Oktober 2026 ein umfassendesKlimaanpassungskonzept erarbeitet. Ziel ist es, bestehende Strukturen zuanalysieren, Handlungsbedarfe zu identifizieren und konkrete Maßnahmen zuentwickeln. "Wir prüfen, welche Kapazitäten, Pläne und Ansätze bereits vorhandensind - und wo wir gezielt nachsteuern müssen", so Dominik Zell,Klimaanpassungsmanager des Landkreises Cochem-Zell.Zwischen Mittelgebirge und MoseltalDer Landkreis Cochem-Zell ist naturräumlich stark geprägt: Im Nordwesten erhebensich die Höhen der Osteifel, im Süden die waldreichen Hochflächen des Hunsrücks.Dazwischen schlängelt sich die Mosel in einem tiefen Tal - sie bildet nicht nurdas geografische Rückgrat der Region, sondern birgt auch ein Risiko: "BeiStarkregen schwillt der Fluss innerhalb kurzer Zeit stark an. So steigt die