Colt DCS legt den Grundstein für das erste von fünf neuen Rechenzentren in Paris und startet damit eine Investition von 2,3 Milliarden Euro in Frankreich Das Unternehmen für Planung, Bau und Betrieb von Rechenzentren hat geplante Standorte vorgestellt, um seine Gesamtkapazität in Paris bis 2031 auf 170 MW zu erhöhen.Colt DCS hat Verträge für 100 % erneuerbare Energien abgeschlossen. Das Design sieht …