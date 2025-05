Risikohunger gestiegen

Nachdem das Barometer bei 22.222 Punkten zum Jahreswechsel ein Doppelhoch ausgebildet hatte, kam das Barometer in der Folge sichtlich unter Druck und gab auf die Verlaufshochs aus 2021 bei 16.764 Punkten nach. Dort griffen Schnäppchenjäger wieder zu und holten den Index in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend sowie über das Niveau von 21.200 Punkten zurück. Damit deutet sich ein zeitnaher Test der Rekordstände an, der bei erfolgreicher Überwindung sogar ein neuerliches Kaufsignal generieren dürfte.

Der äußerst robuste Auftakt in die neue Handelswoche eröffnet dem NASDAQ 100 Index nun die Möglichkeit, direkt an seine Rekordstände von 22.222 Punkten hochzuziehen. Ein erfolgreicher Ausbruch über dieses Niveau dürfte in der Folge ein neuerliches Kaufsignal in Richtung 25.495 Punkte generieren und würde sich für ein längerfristiges Engagement auf der Oberseite anbieten. Auf der Unterseite könnte zuvor allerdings noch die zu dieser Woche gerissene Kurslücke durch einen Rücksetzer auf 20.250 Punkte geschlossen werden. Erst unter einem Niveau von mindestens 19.090 Punkte dürften erneut die Jahrestiefs bei 16.542 Punkten in den Fokus der Händler rücken.

Nasdaq 100 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Die Anzeichen für einen Gipfelsturm haben sich beim NASDAQ 100 Index zuletzt stark verdichtet und können über ein Direktinvestment, beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK6G2W sehr gut nachgehandelt werden. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich bei einem Anstieg an 22.222 Punkte damit eine Renditechance von 72 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 21,78 Euro ermittelt. Ein Anstieg an das nächsthöhere Ziel bei 25.495 Punkten dürfte den vorgestellten Schein im Wert auf 51,00 Eurohieven. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau Von rund 20.000 Punkten nicht überschreiten, zur Orientierung würde sich im Schein hierbei ein Stopp-Kurs von 1,94 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage betragen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK6G2W Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 12,63 - 12,64 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 19.820,4069 Punkte Basiswert: Nasdaq 100 Index KO-Schwelle: 19.820,4069 Punkte akt. Kurs Basiswert: 21.197,70 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 21,78 Euro Hebel: 15,0 Kurschance: + 72 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.