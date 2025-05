Unterstützung mit Defiziten (FOTO)

Hamburg (ots) - Eine große Mehrheit der Kommunikationsprofis nutzt bereits

Künstliche Intelligenz (KI) bei der Arbeit. Zwei Drittel der PR-Fachleute fühlen

sich dabei von ihrem Unternehmen unterstützt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich

jedoch: Zwar haben die meisten Zugang zu KI-Tools, doch echte Unterstützung

durch klare Strategien, Weiterbildung oder Budget bleibt oft aus. Zu diesen

Ergebnissen kommt der PR-Trendmonitor von news aktuell und PER. An der Umfrage

der dpa-Tochter haben 276 PR- Fach- und Führungskräfte aus Deutschland und der

Schweiz teilgenommen.



Demnach geben 67 Prozent der Befragten an, dass sie sich von ihrem Unternehmen

beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz unterstützt fühlen. 25 Prozent hingegen

vermissen einen entsprechenden Support. 6 Prozent nutzen derzeit keine KI in

ihrer Arbeit.









Ein genauerer Blick auf die Unterstützungsangebote zeigt deutliche Defizite: Von

denjenigen, die sich ausreichend unterstützt fühlen, haben zwar 82 Prozent

Zugang zu KI-Tools wie ChatGPT & Co. Doch trotz vorhandener technischer

Möglichkeiten mangelt es an struktureller und inhaltlicher Unterstützung: Nur 29

Prozent erhalten regelmäßige Weiterbildungen zu KI-Themen. Lediglich 25 Prozent

arbeiten mit klaren Leitlinien oder Strategien für den Einsatz von KI. Nur 23

Prozent bekommen fachliche Unterstützung durch interne KI-Expertinnen und

-Experten. Und bloß 18 Prozent der Befragten verfügen über ein Budget für

KI-Projekte. Auch regelmäßige Schulungen zu ethischen und rechtlichen Fragen im

Umgang mit KI sind selten: Nur jeder zehnte Befragte erhält entsprechende

Angebote (10 Prozent).



Leitlinien, fachliche Führung und Weiterbildung Fehlanzeige



Die Begründungen derer, die sich von ihrem Unternehmen bei der Nutzung von KI

nicht ausreichend unterstützt fühlen, bestätigen eben diese Defizite: An erster

Stelle beklagen die Befragten das Fehlen einer Strategie oder von Leitlinien für

den Einsatz von KI (47 Prozent). Jeweils 40 Prozent kritisieren die mangelnde

technische oder fachliche Unterstützung, das Fehlen von Best Practices und die

unzureichende KI-Kompetenz ihrer Vorgesetzten. Ebenfalls 40 Prozent bemängeln,

dass es zu wenige oder keine Weiterbildungsangebote gibt. Am Zugang zu KI-Tools

scheitert es dagegen weniger: Nur 14 Prozent derjenigen, die sich nicht

unterstützt fühlen, haben keinen Zugang zu ChatGPT & Co.



Alle Ergebnisse im Überblick:



