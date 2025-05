Purpose Green launcht neues Green+ Portal zur Real Estate Arena

Berlin (ots) -



- Digitalisierung der Immobilienbranche: Berliner Climate-Tech-Unternehmen

Purpose Green präsentiert ganzheitliche SaaS-Lösung zur Real Estate Arena in

Hannover (Halle 4, F27)

- Modulare Softwarearchitektur vereint Analyse, Planung und Dokumentation rund

um energetische Sanierungen, ESG-Steuerung und effiziente Bauleitung

- Kostenfreie Ersteinschätzung des energetischen Ist-Zustands von

Mehrfamilienhäusern und Mixed Use Immobilien direkt am Stand



Anlässlich der Real Estate Arena vom 14. bis 15. Mai 2025 in Hannover,

präsentiert Purpose Green ( http://purpose-green.com ) das neue Green+ Portal.

Mit der modular verfügbaren SaaS-Plattform unterstützt das Berliner

Climate-Tech-Unternehmen die Akteure der Immobilienbranche bei der energetischen

und strategischen Transformation ihrer Bestände. Am Stand von Purpose Green

(Halle 4 / F27) können Besucher mit einer kostenfreien Ersteinschätzung des

energetischen Zustands ihrer Immobilien und einer individuellen Software-Demo

die Funktionalität des Green+ Portals testen.







Funktionen des Green+ Portals



Ab 2027 werden mit dem Übergang des nationalen Emissionshandels ins EU-weite

ETS-2-System zukünftig Angebot und Nachfrage der Emissionszertifikate den

CO2-Preis bestimmen. Experten erwarten Preissteigerungen von bis zu 600 Prozent

und mehr. Eigentümer von energetisch besonders ineffizienten Gebäuden müssen

schon heute bis zu 95 Prozent der anfallenden CO2-Kosten selbst tragen.

Energetische Sanierungen sind für viele Immobilien daher unumgänglich. Doch

bislang fehlte in der Branche eine ganzheitliche digitale Lösung, um komplexe

Datenanalysen, Maßnahmenplanungen und Projektumsetzung effizient

zusammenzuführen.



Mit dem Green+ Portal adressiert Purpose Green das Problem und schafft eine

konsistente digitale Umgebung für die Bewertung des energetischen Ist-Zustands,

die Planung von Maßnahmen sowie die strukturierte Bereitstellung sanierungs- und

ESG-relevanter Daten. Neben Eigentümern und Verwaltern von Bestandsimmobilien

profitieren von dieser ganzheitlichen Lösung vor allem Makler, Finanzierer und

solche Marktteilnehmer, die im Tagesgeschäft mit zahlreichen Objekten und deren

energetischen und ESG-bezogenen Daten arbeiten.



Zukünftig soll die Projektsteuerung für transparente Prozesse mit Live-Updates

direkt von der Bauleitung vollständig digitalisiert verfügbar sein. Schon jetzt

bietet das Green+ Portal einfachen Zugang zu flexibel kombinierbaren

Modul-Lösungen, die je nach Anforderung unterschiedliche Funktionen abdecken und Seite 2 ► Seite 1 von 3





