Pan American Silver: Führungsposition im Markt gestärkt

Mit einer Jahresproduktion von ca. 20 Mio. Unzen ist Pan American Silver der größte Silberproduzent der Welt. Es handelt sich hier um einen Minenkonzern mit Sitz in Kanada und Bergbauaktivitäten in Lateinamerika. Das Unternehmen betreibt in Mexiko, Peru, Argentinien, Bolivien und Kanada Silberminen und fördert als Nebenprodukte auch Gold, Zink, Bei und Kupfer.

Rund 75% des Konzernumsatzes erzielt Pan American Silver in Mexiko und Peru. Die größte Mine des Unternehmens ist die La Colorada Mine in Mexiko. Trotz volatiler Silberpreise wachsen die Kanadier profitabel. Der Konzernumsatz zog während der vergangenen fünf Jahre um durchschnittlich 16,5% jährlich auf 3,8 Mrd. CAD an, während das operative Ergebnis um knapp 6% p.a. auf 481,3 Mio. CAD stieg.