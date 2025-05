Robotaxis bald auch in Europa? Dieses unterbewertete Unternehmen hat große Pläne

Der Kampf um die Vorherrschaft im Geschäft mit autonomen Fahrdienstleistungen ist in vollem Gange. Ursprünglich hatte Tesla -CEO Elon Musk die Führungsrolle bei sogenannten Robotaxis beansprucht. Wie so oft ist er aber auch diesem Anspruch nicht gerecht geworden.

Wachsende Konkurrenz zuhause: Baidu plant Markteintritt in Europa

Baidu, das mit seinen Robotaxis schon in diesem Jahr profitabel sein will, hat bislang vor allem chinesische Tier-1-Metropolen ins Visier genommen. Hier ist der überwiegende Teil der technologieaffinen und zahlungskräftigen chinesischen Bevölkerung zuhause.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal strebt der als Suchmaschinenanbieter gestartete Alleskönner jetzt aber auch einen Markteintritt in Europa an sowie in der Türkei an.

Während der chinesische Heimatmarkt zunehmend stark umkämpft ist, etwa durch die Konkurrenz von Pony AI (dessen Aktie am Dienstag einen Fahrzeugbrand zu verdauen hatte) ist der europäische Markt auch aufgrund hoher Zulassungsvoraussetzungen und schwierigeren Straßenverhältnissen noch kaum durchdrungen. Hier besteht also großes Wachstumspotenzial.

Erste Gespräche, Konkurrenz sitzt schon im Nacken

Wie das Wall Street Journal berichtet, soll es bereits zu ersten Gesprächen gekommen sein. In der Schweiz soll Baidu mit PostAuto, einem besonders im ländlichen Raum aktiven Mobilitätsanbieter, verhandelt haben und planen, hier noch in diesem Jahr erste Fahrversuche zu starten.

Die Einigung ist nicht die erste, welche die im Herzen Europas gelegene Schweiz zum Versuchslabor für Robotaxis machen könnte. Bereits im Januar hatte das ebenfalls aus China stammende WeRide (Tencent) ein Pilotprojekt für das zweite Quartal angekündigt. Gemeinsam mit Renault sollen selbstfahrende PKW außerdem in Spanien und Frankreich erprobt werden.

Unterdessen hat auch Fahrdienstvermittler Uber gemeinsam mit dem chinesischen Startup Momenta einen Markteintritt in Europa angekündigt. Gemeinsam mit WeRide plant Uber außerdem den Mittleren Osten, vor allem die reichen Golfstaaten, ins Visier zu nehmen.

Die schwache Performance bleibt ein Rätsel

Am Handelsplatz in Hongkong konnte Baidu nach der Ankündigung in einem insgesamt starken Gesamtmarktumfeld vier Prozent zulegen. In der US-Vorbörse liegt das Plus bei etwas über 2 Prozent. Damit dürfte die Aktie ihre seit dem Jahresanfang trotz der Eskalation im Handelsstreit erzielten Kursgewinne von 8 Prozent weiter ausbauen.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht aber noch immer ein Minus von 18,5 Prozent zu Buche. Damit bleibt Baidu das Performance-Schlusslicht unter den bekannten chinesischen Basiswerten, darunter Alibaba, BYD und Xiaomi, die sich deutlich zweistellig verteuern konnten.

Fazit: Viel billiger wird's nicht mehr

Angesichts der breiten Technologiepipeline des Unternehmens, darunter auch Künstliche Intelligenz und LLMs wie Ernie, wirft die Bewertung der Baidu-Aktie ohnehin Fragen auf. Aktuell ist für 2025 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 8,8 veranschlagt. Das Barvermögen in Höhe von 17,5 Milliarden US-Dollar macht mehr als die Hälfte des Börsenwertes von 31,3 Milliarden US-Dollar aus.

Damit bietet die Aktie vor allem Value-orientierten Anlegerinnen und Anlegern eine Chance, die umso größer werden dürfte, wenn es Baidu tatsächlich gelingen sollte, seine autonomen Fahrdienstleistungen nicht nur auf dem chinesischen Heimatmarkt, sondern auch dem europäischen Wachstumsmarkt nachhaltig profitabel zu betreiben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 83,20EUR auf Tradegate (14. Mai 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.