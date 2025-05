Hapag-Llyod steuert wegen US-Zollkrieg in unruhigen Gewässern

Starter87 schrieb 01.02.25, 15:00

So die 2024er Zahlen von HL kamen die Woche und Q4 war doch ziemlich gut , besonders gegenüber dem VJ wo in Q4 ein Verlust eingefahren wurde.

Fazit: erhöhte Prognose eingetroffen und VJ Ergebnis dabei noch um ca. 4% noch geschlagen. Gut gemacht Hapag !

Das führt meiner Meinung nach zu einer stabilen Div. von 9.25€ oder eine kleine Erhöhung auf ca. 9.50/9.75€. (wird im März bekannt gegeben)

Der Kurs hat sich in 2024 bis auf eine März Ausnahme/Schwäche immer in der Range 130-180€ bewegt und das paßt letztendlich auch zum Geschäftsverlauf.

Wobei durch die Volatilität immer an den Rändern es eine Chance gab long oder short etwas zu machen.

Jetzt im Januar 2025 hatte sich der Kurs mal wieder am unteren Rand "ein gefunden"

Heute gelesen: alte Allianz verlassen und mit Maersk neue eingegangen.

Staune das es darüber keine Meldung der IR gab.

Prognose für 2025 erwarte ich wieder konservativ und mit großer Range unterm dem 2024er Gewinn, um im Zweifelsfall in Jahresverlauf zu erhöhen bzw. zu korrigieren. Durch Trump Zoll Aussagen wird es ja auch nicht einfacher wie sich die Transportmengen und Frachtraten entwickeln könnten.

Ich gehe erstmal bei diesen Rahmenbedingung davon aus das die HL Kursentwicklung 2025 ähnlich volatil verlaufen wird wie in 2024 und damit schwer vorhersehbar.

Sollten eingeführte Zölle die Rahmenbedingungen stark verändern (bei Frachtraten/Transportmengen bzw. weniger export Handel) dann gehts eher bergab mit dem Kurs und das Unterschreiten der alten Range wird umso wahrscheinlicher.

Mein Fazit: Hapag bleibt ein spekulativer Wert mit attraktiver Div. Rendite in 2025



LG Starter87



https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/hapag-lloyd-veroeffentlicht-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-2024/5b7c615e-7036-45f7-b0e0-ed4f73f9fef3



https://www.n-tv.de/wirtschaft/Reedereien-Hapag-Lloyd-und-Maersk-schliessen-Allianz-article25531978.html