Trump trifft Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa

Es ist das erste Treffen der Präsidenten beider Länder seit 25 Jahren. Der frühere US-Präsident Bill Clinton hatte den damaligen syrischen Machthaber Hafis al-Assad in den Jahren 2000 und 1994 getroffen. Vor der Begegnung in Riad erklärte das Weiße Haus, Trump werde al-Scharaa lediglich "Hallo sagen".

Trump hatte am Vorabend in Riad die Aufhebung von US-Sanktionen gegen Syrien angekündigt, das sich seit Dezember in einer Phase des politischen Umbruchs befindet. "Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Wir heben alle (Sanktionen) auf", sagte Trump. Al-Scharaa fordert immer wieder die Aufhebung der Sanktionen des Westens mit der Begründung, diese schadeten vor allem dem syrischen Volk. In Syrien brach in mehreren Städten Jubel aus.

Trump und al-Scharaa schalteten sich auch zu einem Online-Meeting mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammen, wie die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Darin habe Erdogan die Aufhebung der Sanktionen als "historischen Schritt" gelobt./jot/DP/mis