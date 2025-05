Antaisolar stellt auf der Intersolar Europe 2025 PV-Montagesysteme für alle Szenarien vor und sichert sich einen 120-MW-Vertriebsvertrag

München, (ots/PRNewswire) - Vom 7. bis 9. Mai nahm Antaisolar an der Intersolar

Europe 2025 teil und präsentierte seine unverwechselbare Markenidentität sowie

umfassende Photovoltaik-Montagelösungen (PV), die speziell auf den europäischen

Markt zugeschnitten sind. Zu sehen waren unter anderem intelligente

Nachführsysteme, verteilte Aufdachlösungen, Carports und Freiflächenanlagen.



Als einer der wichtigsten PV-Märkte weltweit wird Europa im Jahr 2025

voraussichtlich eine Nachfrage im Hundert-Gigawatt-Bereich erreichen. Die

verschiedenen Regionen weisen unterschiedliche Anforderungen auf, die von der

Geografie, den Industriestrukturen und der Energiepolitik geprägt sind - von

großen Freiflächenanlagen über gewerbliche/industrielle Dächer bis hin zu neuen

Anwendungen in innovativen Szenarien. Antaisolar hat diese Nuancen genau erkannt

und spezielle Lösungen entwickelt, wie z. B. das einachsige, unabhängige

1P-Nachführsystem TAI-Space mit Mehrfachrotation für Utility-Scale-Projekte, die

MetaRoof-Serie für Aufdachanlagen, PV-Carports mit vier Säulen und integrierte

Zaun-/Balkonsysteme. Antaisolar stellte seine Plattform der nächsten Generation

für die Planung von Solardächern vor: SolarAid, die den Planungs- und

Angebotsprozess für PV-Dachprojekte sowohl für Endverbraucher als auch für

Händler vereinfachen soll.





Die Fähigkeit des Unternehmens, marktspezifische Lösungen zu liefern, beruht auf

seinem robusten, lokalisierten Supportsystem. Mit seinem Forschungs- und

Entwicklungszentrum in Spanien und seiner Niederlassung in den Niederlanden

bietet Antaisolar lokalisierte Konstruktionsdienstleistungen, schnelle Lieferung

und umfassende Unterstützung bei Betrieb und Wartung, um sicherzustellen, dass

die Produkte nahtlos an die regionalen gesetzlichen Anforderungen, klimatischen

Bedingungen und Markterwartungen in ganz Europa angepasst werden.



Während der Intersolar Europe 2025 hat Antaisolar seine Präsenz in Europa durch

die Unterzeichnung eines 120-MW-Vertriebsvertrags mit dem französischen

Distributor Sunliberty weiter gestärkt, was den wachsenden Einfluss von

Antaisolar in der Region unterstreicht. Mit der Beschleunigung der Energiewende

in Europa wird das Potenzial des PV-Marktes weiter wachsen. Antaisolar ist

bereit, seine alle Szenarien abdeckenden Montagelösungen und das intelligente

System SolarAid zu nutzen, um den europäischen Kunden effizientere,

zuverlässigere und kostengünstigere Möglichkeiten zu bieten und so den Wandel

des Kontinents hin zu nachhaltiger Energie voranzutreiben.



Informationen zu Antaisolar:



Antaisolar ist ein Experte für digitale, intelligente PV-Montagesystemlösungen

und ein Pionier für Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien, spezialisiert

auf Struktur- und Automatisierungssteuerung. Das Unternehmen gehört zu den 500

weltweit führenden Unternehmen im Bereich der neuen Energien und ist eine der

zehn größten Marken für Nachführsysteme weltweit. 2024 wird das Unternehmen

weltweit insgesamt 41,7 GW liefern, wobei es in Märkten wie Japan, Australien

und Südostasien eine führende Position einnimmt.



