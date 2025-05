Bayerns Genossenschaften trotzen der Flaute - Gesamtumsatz trotz schwacher Konjunktur - Rückgänge im Energie- und Agrarbereich, Wachstum bei Milch und Dienstleistungen

München (ots) - Die deutsche Volkswirtschaft bewegt sich am Rande der Rezession.

Die 1.044 genossenschaftlichen Unternehmen in Bayern konnten sich im Jahr 2024

trotz des fehlenden konjunkturellen Rückenwinds abermals gut behaupten. Sie

steigerten ihre Umsätze von 16,6 Milliarden Euro (bereinigte Zahlen) um fast 3,2

Prozent auf knapp über 17 Milliarden Euro. "Die mittelständischen

genossenschaftlichen Unternehmen beweisen einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit

in wirtschaftlich schwierigen Zeiten", sagte Stefan Müller, Präsident des

Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), am Mittwoch in München.



Das Gründungsgeschehen blieb mit 33 Gründungen auf hohem Niveau - konnte aber

den außergewöhnlichen Gründungsboom des Vorjahres mit 51 Gründungen nicht ganz

erreichen. "Das Interesse an Genossenschaftsgründungen bleibt hoch. Denn das

Genossenschaftsmodell bietet Lösungen für viele aktuelle Herausforderungen der

Menschen und ihrer Regionen. Angesichts der hohen wirtschaftlichen Volatilität

stellen aber viele ihr Vorhaben zurück und warten erst einmal ab", betonte

Müller.









Einen Umsatz in Höhe von 431,1 Millionen Euro erwirtschafteten die 346 (2023:

329) Energiegenossenschaften, nach 461,5 Millionen Euro im Vorjahr - ein

Rückgang um 6,6 Prozent. Dieser Umsatzrückgang ist zum einen auf geringere

Strompreise, zum anderen auf eine geringere Stromausbeute zurückzuführen.

Gegenüber 2023 gingen die nutzbaren Sonnenstunden in 2024 deutlich zurück. Hinzu

kommt: An Tagen, an denen die Sonne scheint und der Wind weht, kommt es immer

wieder zur Abschaltung von Anlagen, da die Netze die Strommengen nicht aufnehmen

können. "Das zeigt deutlich, wo es derzeit bei der Energiewende hakt. Der

Netzausbau muss beschleunigt werden und die regionale Vermarktung von Strom gilt

es zu fördern", forderte Müller.



Während in zurückliegenden Jahren auch kleinere Anlagen wirtschaftlich errichtet

und betrieben werden konnten, geht der Trend inzwischen zu größeren Einheiten.

Zudem sind Windenergieprojekte aufwendiger und mit deutlich höheren Kosten

verbunden als Solarparks. Daher rechnet der GVB in den kommenden Jahren im

Bereich Energie mit Fusionen unter den Genossenschaften, damit diese die

notwendige kritische Größe erreichen und größere Projekte stemmen können. Offen

ist zudem die Zukunft von Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Ausbauförderung

fallen.



Unter den Neugründungen hält der Trend zu Wärmegenossenschaften weiter an. Deren

Zahl legte von 143 auf 157 zu. Die Umsatzsteigerung fiel durch die

Nachverdichtung von Baugebieten und damit neue Anschlüsse höher aus als

erwartet. Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung wird genossenschaftlichen Seite 2 ► Seite 1 von 4





