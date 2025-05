Trotz massiver Investitionen scheitern viele Unternehmen an der Umstellung ihrer Prozesse auf KI (FOTO)

München (ots) -



- Investitionen seit 2023 versechsfacht, aber bisher haben erst 27 Prozent der

Unternehmen KI vollständig in Betriebsabläufe integriert

- Größte Hindernisse: Datenqualität und -management, Probleme bei der

Integration von KI in bestehende Systeme, Mangel an spezialisierten

Fachkräften

- Doppelstrategie als Lösungsansatz: Entwicklung maßgeschneiderter

KI-Anwendungen parallel zum systematischen Aufbau von Dateninfrastrukturen

schafft Wettbewerbsvorteile



Die Ausgaben von Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI) haben sich von 2023

bis 2024 zwar auf knapp 14 Milliarden US-Dollar versechsfacht, doch bisher hat

erst gut ein Viertel (27%) der Unternehmen KI vollständig in die Betriebsabläufe

integriert. Das ist das zentrale Ergebnis der Studie "The Data Imperative", für

die Roland Berger 150 Führungskräfte aus den Branchen Technologie,

Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzen und Produktion in fünf europäischen

Ländern befragt hat. Als größte Hürden für die Umsetzung von KI-Projekten

nannten 28 Prozent das Thema Daten, 25 Prozent die Komplexität der Integration

von KI-Anwendungen in bestehende Systeme und Prozesse sowie 15 Prozent die

Schwierigkeit, ausreichend KI- und Daten-Spezialisten zu finden. Die

Studienautoren kommen daher unter anderem zu dem Schluss, dass für eine

erfolgreiche Umsetzung von KI-Technologien in Unternehmen eine systematische

Doppelstrategie unverzichtbar ist.





"Nur wenn strukturierte und unstrukturierte Daten in ihrem Kontext

prozessübergreifend zusammengeführt werden, kann KI ihr volles Potenzial

entfalten", sagt Edeltraud Leibrock, Global Managing Director bei Roland Berger.

"Semantische Graphen als Meta-Layers ermöglichen genau das: Sie schaffen eine

dynamische und interpretierbare Datenbasis, die Agentensysteme mit kontextuellem

Verständnis versorgt und so echte Ende-zu-Ende-Automatisierung erst möglich

macht."



Für die Studie wurden Unternehmen befragt, die mindestens 250 Mitarbeiter haben

und bereits aktiv an KI-Initiativen arbeiten. Als wichtigstes Hindernis auf dem

Weg zur Umsetzung entsprechender Projekte sehen 28 Prozent von ihnen Probleme

rund um das Thema Daten: von deren Qualität über ihre Zugänglichkeit und

Verwaltung bis hin zu Problemen beim Datenschutz. Vor allem in der

Gesundheitsbranche und im Einzelhandel ist der Zugang zu zuverlässigen Daten

schwierig, während in der Technologie- und IT-Dienstleistungsbranche die Hälfte

der Befragten angeben, dass sie selten oder nie Probleme mit der Datenqualität

haben.



Als weitere Herausforderung nennen 25 Prozent die Komplexität der Integration

von KI-Technologien in bestehende Systeme und Abläufe. Mit Abstand folgen der

Mangel an entsprechenden Fachkräften (15%), ethische Bedenken (12%) sowie Kosten

und mangelndes Vertrauen von Kunden und anderen Stakeholdern (jeweils 10%).



Wettbewerbsvorteile durch zweigleisigen Ansatz



Die Studie belegt die Wichtigkeit einer passenden Organisationsstruktur für den

Erfolg: Unternehmen, die spezielle Teams für das Datenmanagement eingeführt

haben (41% der Befragten), sind in der Umsetzung von KI-Projekten erfolgreicher

als Unternehmen, die das Thema lediglich als zusätzliche Aufgabe in bestehende

Verantwortungsbereiche integrieren (49%). Zudem sind 93 Prozent der Befragten

der Meinung, dass sich umgekehrt auch die Arbeit an KI-Initiativen positiv auf

die Praxis der Datenverwaltung auswirkt. Es lohnt sich daher, die Strategie

anzupassen und an beiden Themen gleichzeitig zu arbeiten.



"Wer nur auf langfristige Datenstrategien setzt, riskiert, vom Markt überholt zu

werden. Wer hingegen nur schnelle KI-Erfolge sucht, wird bald an die Grenzen

seiner Datengrundlage stoßen" sagt Manuel Schieler, Partner bei Roland Berger.

"Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der bewussten Balance zwischen sofortiger

Wertschöpfung und strategischem Aufbau von Datenfundamenten."



Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen: https://ots.de/m301uN



