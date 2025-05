Das digitale Vertrauen in Deutschland wird durch Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit untergraben, so der neue globale Index von Checkout.com

London (ots/PRNewswire) -



- Checkout.com führt den ersten Vertrauensindex für die digitale Wirtschaft ein,

der die Länder nach der Wahrnehmung der Verbraucher in Bezug auf Sicherheit,

Transparenz und Benutzerfreundlichkeit einstuft

- Deutsche Verbraucher haben Vertrauen in den Rechtsschutz, bleiben aber

vorsichtig bei Cybersicherheit, Datenschutz und neueren Technologien wie KI

- Der Index zeigt erstmals eine Korrelation zwischen dem Vertrauen der

Verbraucher in die digitale Wirtschaft und dem nationalen BIP-Wachstum



Heute führt Checkout.com, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale

Zahlungen, den ersten Vertrauensindex für die digitale Wirtschaft ein, der das

Vertrauen der Verbraucher in digitale Plattformen misst und 16 Länder auf der

Grundlage von Sicherheit, Transparenz und Nutzererfahrung in der digitalen

Wirtschaft einstuft. Das Ranking zeigt eine starke direkte Korrelation zwischen

dem Vertrauen der Verbraucher in die digitale Wirtschaft und den

BIP-Wachstumsraten der einzelnen Länder zwischen 2014 und 2024, was die

entscheidende Bedeutung des digitalen Vertrauens für das Wirtschaftswachstum in

der heutigen Zeit verdeutlicht.







gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), dem Königreich

Saudi-Arabien (KSA) und Ägypten. In Anbetracht der hohen Digitalisierungs- und

E-Commerce-Rate in der Region überrascht es, dass Japan mit einem

Gesamtvertrauenswert von nur 2,6 an letzter Stelle steht.



Der Vertrauensindex für die digitale Wirtschaft soll einen umfassenden Überblick

darüber geben, wie Menschen mit digitalen Systemen interagieren, ihnen vertrauen

und sie annehmen. Dies hilft Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern und

Technologieanbietern, sich mit den wichtigsten Vertrauensfaktoren und

-hemmnissen vertraut zu machen und letztlich das Vertrauen in die digitale

Wirtschaft zu stärken, um das Wirtschaftswachstum insgesamt zu fördern. Von den

18 verschiedenen Dimensionen, die in allen Märkten untersucht wurden,

korrelieren das Vertrauen, dass neue Technologien den Zahlungsverkehr sicherer

machen, und das Vertrauen in KI-Tools am stärksten mit dem Gesamtvertrauenswert.

Dies verdeutlicht den grundlegenden wirtschaftlichen Wert von innovativen

Zahlungs- und KI-Technologien.



China hat einen klaren Vorsprung beim Vertrauen in die digitale Wirtschaft und

erzielte die volle Punktzahl für das Vertrauen in neue Zahlungsmethoden,

biometrische Sicherheit und die Überzeugung, dass neue Technologien den Seite 2 ► Seite 1 von 4





China führt das Index-Ranking mit einer Vertrauensbewertung von 8,6 von 10 an,gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), dem KönigreichSaudi-Arabien (KSA) und Ägypten. In Anbetracht der hohen Digitalisierungs- undE-Commerce-Rate in der Region überrascht es, dass Japan mit einemGesamtvertrauenswert von nur 2,6 an letzter Stelle steht.Der Vertrauensindex für die digitale Wirtschaft soll einen umfassenden Überblickdarüber geben, wie Menschen mit digitalen Systemen interagieren, ihnen vertrauenund sie annehmen. Dies hilft Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern undTechnologieanbietern, sich mit den wichtigsten Vertrauensfaktoren und-hemmnissen vertraut zu machen und letztlich das Vertrauen in die digitaleWirtschaft zu stärken, um das Wirtschaftswachstum insgesamt zu fördern. Von den18 verschiedenen Dimensionen, die in allen Märkten untersucht wurden,korrelieren das Vertrauen, dass neue Technologien den Zahlungsverkehr sicherermachen, und das Vertrauen in KI-Tools am stärksten mit dem Gesamtvertrauenswert.Dies verdeutlicht den grundlegenden wirtschaftlichen Wert von innovativenZahlungs- und KI-Technologien.China hat einen klaren Vorsprung beim Vertrauen in die digitale Wirtschaft underzielte die volle Punktzahl für das Vertrauen in neue Zahlungsmethoden,biometrische Sicherheit und die Überzeugung, dass neue Technologien den