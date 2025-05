XRP zieht davon – Open Interest knackt 3,4 Milliarden US-Dollar!

Mit dieser Entwicklung hat sich XRP, mit einer Markkapitalisierung von aktuell 153,6 Milliarden US-Dollar, wieder über Tether auf den dritten Platz der größten Kryptowährungen katapultiert.

Technische Indikatoren zeigen Stärke

Auch aus charttechnischer Sicht spricht vieles für eine Fortsetzung der Rallye. XRP handelt derzeit über allen technisch entscheidenden Durchschnittslinien – einschließlich der 10-, 50- und 200-Tage-Linien. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 68 – noch unter der Überkauft-Marke von 70, was Spielraum für weitere Kurssteigerungen lässt.

Institutionelles Interesse wächst rasant – ETF-Zuflüsse ziehen an

Parallel zur Chartstärke zieht auch das institutionelle Interesse deutlich an. Der XXRP ETF, der erste in den USA zugelassene gehebelte XRP-ETF, verzeichnete bereits die fünfte Woche in Folge Nettozuflüsse. Allein in der vergangenen Woche flossen 14 Millionen US-Dollar in den Fonds – ein Anstieg von 40 Prozent gegenüber der Vorwoche. Die verwalteten Vermögen des Fonds belaufen sich nun auf über 99 Millionen US-Dollar.

Trotz einer vergleichsweise hohen Verwaltungsgebühr von 1,89 Prozent pro Jahr – fast doppelt so hoch wie bei vielen Bitcoin-ETFs – bleibt die Nachfrage hoch.

Diese Zuflüsse sind ein starkes Indiz dafür, dass der institutionelle Markt XRP zunehmend als strategisches Gegenstück zu Bitcoin einordnet.

Markt hofft auf baldige Zulassung von Spot-XRP-ETFs

Ein weiterer Katalysator ist die Hoffnung auf eine baldige Zulassung eines XRP-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC. Auf Wettplattformen wie Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung aktuell bei 80 Prozent. Laut Analysten von JPMorgan könnten die Mittelzuflüsse im ersten Jahr bis zu 8 Milliarden US-Dollar betragen – und damit sogar die Zuflüsse der Ethereum-ETFs nach deren Zulassung im September 2024 übertreffen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion