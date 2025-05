Diese vier übersehenen Wachstumswerte können jetzt zünden

"Wir sind möglicherweise über den Gipfel der Unsicherheit hinaus, da nun mehr Details zu Zöllen und anderen Maßnahmen bekannt werden", heißt es in der Notiz. Was nun folge, sei allerdings die "Unsicherheit über die Folgen der Politik" – ein Übergang von einer Phase diffuser Ängste zu konkreten Risiken, deren Auswirkungen sich erst noch zeigen müssten.

Nach Monaten wachsender Nervosität an den Finanzmärkten könnte der Höhepunkt der politischen Unsicherheit überschritten sein. Zu diesem Schluss kommen Strategen der Schweizer Großbank UBS um Sean Simonds in einer aktuellen Analyse. Sie haben vier Aktien identifiziert, die nach heftigen Verlusten in diesem Jahr jetzt durchstarten könnten.

Für die US-Wirtschaft rechnen die UBS-Volkswirte mit einer deutlichen Abkühlung: Das Wachstum, das im ersten Quartal noch bei zwei Prozent im Jahresvergleich lag, soll bis zum vierten Quartal auf lediglich 0,7 Prozent zurückgehen. Dennoch sei der Konjunkturpfad nicht einseitig negativ zu bewerten. Die Märkte müssten nun zwischen den Risiken weiterer Volatilität und der Chance einer anhaltenden wirtschaftlichen Dynamik im Jahr 2026 abwägen.

In diesem Spannungsfeld sieht UBS vor allem einen Investmentansatz im Aufwind, der in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hatte: Growth at a Reasonable Price (Wachstum zu vernünftigen Preisen) – kurz GARP. Das Prinzip, wachstumsstarke Unternehmen zu identifizieren, deren Bewertungen nicht völlig aus dem Ruder laufen, könnte wieder in den Fokus rücken. "Nach einer Phase überhöhter Bewertungen und konzentrierter Gewinnerlisten in der vergangenen Dekade bietet die Marktrotation nun neue Chancen für GARP-Investoren", schreiben die Strategen.

Tatsächlich hinkt die Performance von klassischen GARP-Strategien dem Markt aktuell noch hinterher. So liegt der Invesco S&P 500 GARP ETF in diesem Jahr, über die letzten zwölf Monate und sogar auf Drei-Jahres-Sicht jeweils unter dem breiten S&P-Index. Doch UBS sieht Anzeichen für eine bevorstehende Wende und nennt vier Aktien, die insgesamt besonders attraktiv erscheinen. Zudem hätten sie eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar.

Die ausgewählten Titel – Salesforce, Arista Networks, Chipotle Mexican Grill und Manhattan Associates – haben eines gemeinsam: Trotz zweistelliger Kursverluste seit Jahresbeginn sehen die UBS-Analysten für den Rest des Jahres noch kräftiges Kurspotenzial. Nach Ansicht der Experten zählen die Unternehmen zur oberen Hälfte des Marktes bei operativer Qualität und zum obersten Viertel in puncto Wachstum. Gleichzeitig gelten sie weder als klassische Value-Fallen noch als überbewertet.

Ob GARP tatsächlich eine Renaissance erlebt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie tiefgreifend sich die wirtschaftlichen und politischen Verschiebungen auf die Unternehmensgewinne auswirken. "Die Welt war stark übergewichtet in den USA – das beginnt sich nun zu verändern", erklärt Simonds.

Gerade in unsicheren Zeiten sei ein Fokus auf Substanz und kalkuliertes Wachstum sinnvoller als blinder Optimismus oder extreme Risikovermeidung. Anleger sollten laut UBS daher zunehmend selektiv agieren – und dabei auf Qualität zu vertretbaren Preisen setzen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion