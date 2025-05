"Standortprofil Frankfurts für Banken & Institutionen schärfen"

Frankfurt am Main (ots) -



- Hohe Anziehungskraft der Main-Metropole auf Banken und Institutionen

- Beschäftigungsanstieg bei finanzbezogenen Institutionen in Frankfurt

- Neue Finanzplatz-Initiative setzt sich für Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

ein



Helaba Research & Advisory legt Studie zum Finanzplatz Frankfurt vor





Der Finanzplatz Frankfurt ist in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem

bedeutenden Standort für internationale Banken und finanzbezogene Institutionen

geworden. "Im intensiven Standortwettbewerb ist es für die Main-Metropole

wichtig, sich auf ihre langfristigen Erfolgsfaktoren zu konzentrieren und dieses

Profil weiter zu schärfen", konstatiert Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der

Helaba.



Mit seinen breitgefächerten Standortqualitäten hat das deutsche Finanzzentrum

eine hohe Anziehungskraft auf Banken sowie finanzbezogene Institutionen. Immer

wieder haben sich neue angesiedelt, so dass Frankfurt viele dieser zentralen

Akteure aufweist. "Deren Personalkapazitäten sind bis Ende 2024 gestiegen, trotz

wirtschaftlicher Schwäche und Fachkräftemangel", resümiert Ulrike Bischoff,

Autorin der Studie.



Derzeit gibt es rund 330 Banken in Frankfurt. Ausländische Institute sind mit

ihrer oft jahrzehntelangen Präsenz ein wesentlicher Bestandteil des deutschen

Finanzzentrums. Darüber hinaus kann die Main-Metropole mit einigen

finanzbezogenen Institutionen aufwarten und fungiert als Hauptstadt des

europäischen Aufsichtswesens. Die Aufsichtsinstitutionen wirken als Jobmotor,

und zwar direkt wie indirekt.



Frankfurt sollte seine Attraktivität für wichtige Finanzplatz-Akteure

kontinuierlich ausbauen. Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit in der globalen

Finanzarchitektur gibt es grundsätzlich einige Stellschrauben. Insbesondere ein

konzertiertes politisches Engagement und eine konsequente Vermarktungsstrategie

sind hierbei wesentlich. Darüber hinaus können durch ein breites Spektrum an

Maßnahmen die Rahmenbedingungen des hiesigen Standortes verbessert werden.



Die neue Finanzplatz-Initiative unter Federführung des hessischen

Ministerpräsidenten setzt sich für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die

Zukunft des Finanzstandortes Frankfurt ein. Zahlreiche wichtige

Finanzplatz-Akteure sind hier gemeinsam in einer Taskforce aktiv, so auch die

Helaba. Nach dem Policy Paper vom Februar 2025 wird derzeit eine detaillierte

Zukunftsstrategie für den Finanzplatz erstellt, die im Sommer dem

Finanzplatzkabinett präsentiert werden soll.



Die Publikation ist online abrufbar unter http://www.helaba.com/de/research



