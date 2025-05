DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 370 auf 385 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der Senkung seiner Schätzungen für die Airline-Holding am 25. April könne diese einige positive Entwicklungen vorweisen, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Er verwies auf die am Freitag veröffentlichten, überraschend guten Quartalszahlen, die ebenso wie der Ausblick auf das laufende Quartal eine erfreuliche Entwicklung im Nordamerika-Geschäft belegten./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 3,778EUR auf Tradegate (14. Mai 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3,85

Kursziel alt: 3,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m