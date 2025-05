Heiner Engellandt wechselt von der Fielmann AG und übernimmt die neue Position Leitung Gesamtsortiment (FOTO)

Elmshorn (ots) - Mehr Gemeinsamkeit für ein ertragsstarkes Fachhandelssortiment,

das Tierfreunde begeistert: Das Elmshorner Fachhandelsunternehmen für

Tiernahrung und -zubehör DAS FUTTERHAUS hebt die Trennung seines

Eigenmarkengeschäfts vom Fremdmarkengeschäft auf. Mit dem Ziel der strategischen

Gesamtsortimentsbetrachtung hat Heiner Engellandt (48) zum 1. Mai die neu

geschaffene Position des Leiters Gesamtsortiment der Unternehmensgruppe

übernommen.



In seiner Rolle verantwortet er die Entwicklung einer gesamtheitlichen

Wachstumsstrategie für das Marken- und Eigenmarkensortiment. "Ziel der

Zusammenführung beider Bereiche in einer neuen Struktur ist es, durch die

Gesamtsortimentsbetrachtung die optimale Mischung aus Eigen- und Fremdmarke für

Endverbraucher, Franchisepartner und Zentrale zu entwickeln", begründet

Geschäftsführer Andreas Schulz die Entscheidung für die neue Funktion im

Unternehmen. Heiner Engellandt wird an Geschäftsführer Andreas Schulz berichten.

Ulrike Leßmann, die bislang die Leitung Category Management bei DAS FUTTERHAUS

innehatte, wird als Stellvertreterin von Heiner Engellandt Teil der Doppelspitze

für den Bereich.





Heiner Engellandt kommt von der Fielmann Group AG, wo er als Category Owner die Bereiche Kontaktlinsen und Hörgeräte verantwortete. Während seiner langjährigen Zugehörigkeit zur OTTO GmbH & Co. KG lenkte er als Head of Category Management unterschiedliche Produktgruppen, zuletzt die Bereiche Garden & DIY. Begonnen hatte der studierte Diplom Kaufmann seine Laufbahn bei Aldi Süd als Bereichsleiter Filialorganisation, von wo er als Einkaufsleiter zur discount24 GmbH & Co. KG wechselte.