Integral Metals gibt Vorbereitungen für Phase-2-Bodenprobenahmeprogramm auf Projekt KAP bekannt

Calgary, Alberta, 14. Mai 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich bekannt zu geben, dass die Vorbereitungen für das Phase-2-Explorationsprogramm beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt KAP in den Mackenzie Mountains, Northwest Territories, im Gange sind. Diese nächste Phase wird aus einer hochauflösenden geochemischen Bodenuntersuchung bestehen, die konzipiert wurde, um eine potenzielle Blei-Zink-Mineralisierung vom Mississippi Valley-Typ (MVT) mit einer damit in Zusammenhang stehenden Gallium- und Germaniumanreicherung unterhalb des oberflächennahen Deckgesteins zu identifizieren.

Das Konzessionsgebiet KAP erstreckt sich über 7.500 ha und liegt oberhalb einer Carbonatstratigrafie aus dem mittleren Devon, die für eine MVT-artige Mineralisierung vielversprechend ist. Im Rahmen historischer Explorationen durch Cominco Ltd. und Firesteel Resources Inc. wurden mehrere Vorkommen von hochgradigen Sphalerit- und Bleiglanzmineralisierungen identifiziert, die sich in erster Linie in einer dolomitisierten und verquarzten Carbonateinheit befinden, die als rekristallisierte Zone bekannt ist. Das Explorationsprogramm 2024 von Integral hat das Vorkommen von Gallium und Germanium innerhalb dieser Mineralisierung bestätigt, was frühere Ergebnisse bestätigt und das Potenzial für kritische Metalle beim Projekt verdeutlicht.

Der Schwerpunkt des Phase-2-Explorationsprogramms wird auf der Entnahme von etwa 1.000 Bodenproben in einem 50 m mal 50 m großen Raster liegen, dessen Zentrum sich bei den primären Vorkommen und den umliegenden vorrangigen Zielen befindet (Abbildung 1). Das primäre Vorkommen ist das am weitesten fortgeschrittene Erkundungsgebiet im Konzessionsgebiet. Die Mineralisierung befindet sich in der rekristallisierten Zone an der Basis der Formation Landry und steht oftmals mit Kollapsbrekzienkörpern in Zusammenhang. Die Zone ist schichtgebunden und weist charakteristische Merkmale von MVT-Systemen auf, einschließlich einer strukturellen Grenze, einer Verquarzung und eines räumlichen Zusammenhangs mit verworfenen Carbonatkontakten.