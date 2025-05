Thiogenesis leitet klinische Phase-2-Studie zur mitochondrialen Enzephalomyopathie mit Laktatazidose und schlaganfallähnlichen Episoden („MELAS“) ein

San Diego, Kalifornien, 14. Mai 2025 / IRW-Press / Thiogenesis Therapeutics, Corp. (TSXV: TTI) (OTCQX: TTIPF) („Thiogenesis“ oder das „Unternehmen“) – ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das Disulfide entwickelt, welche die Produktion von essenziellen intrazellulären Antioxidantien und anderen therapeutischen Wirkstoffen anregen – hat heute bekannt gegeben, dass im Rahmen seiner klinischen Phase-2-Studie zu TTI-0102, dem führenden Produktkandidaten von Thiogenesis für die potenzielle Behandlung der mitochondrialen Erbkrankheit MELAS, den ersten beiden Patienten das Prüfpräparat verabreicht wurde. Die Verabreichung an die ersten beiden Patienten erfolgte am 12. Mai im Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden, wo auch die klinische Phase-2-Studie eingeleitet wurde und wo derzeit das Screening und die Rekrutierung von Patienten stattfindet.

Bei der klinischen Phase-2-Studie MELAS des Unternehmens handelt es sich um eine länderübergreifende, multizentrische Studie, die an führenden Einrichtungen in den Niederlanden und Frankreich durchgeführt wird. Bei dieser Studie handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik/Pharmakodynamik von oral verabreichtem TTI-0102 für die Behandlung von Patienten mit MELAS über einen Zeitraum von sechs Monaten. In die Studie werden insgesamt 12 Patienten aufgenommen, von denen 8 das Prüfpräparat TTI-0102 und 4 ein Placebo erhalten werden. Nach 3 Monaten erfolgt eine Zwischenanalyse zur Sicherheit und klinischen Wirksamkeit.

Folgende signifikante klinische Endpunkte werden im Rahmen der klinischen Studie bewertet:

- Ein 12-minütiger Gehtest („12-MWT“)

- Fragebogen zur Erfassung von Erschöpfungszuständen (Fatigue Severity Scale, „FSS“)

- Bewertung der Lebensqualität (Quality of Life Assessment, “WHOQOL-BREF”)

„Die Verabreichung an die ersten beiden Patienten in unserer klinischen Phase-2-Studie markiert den Höhepunkt der vom Thiogenesis-Team durchgeführten intensiven Planungen und Arbeiten und ist für ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen ein wichtiger Meilenstein“, so Patrice Rioux, MD, Ph.D., Chief Executive Officer von Thiogenesis. „Wir können es kaum erwarten, unseren wichtigsten Produktkandidaten TTI-0102 bei MELAS zu testen und damit eine potenzielle Behandlung für eine der häufigsten und belastendsten mitochondrialen Erbkrankheiten zu entwickeln, für die es in der EU und in den USA derzeit noch keine zugelassenen Medikamente gibt. TTI-0102 ist ein Vorläufer des Thiols Cysteamin; bei seiner Entwicklung wurde darauf geachtet, dass er gut verträglich ist und die intrazelluläre Konzentration des Antioxidans Glutathion und der Aminosäure Taurin erhöht. Bei MELAS-Patienten besteht bekanntlich ein Mangel an letzteren, was auch für das Entstehen der Erkrankung mitverantwortlich ist.“