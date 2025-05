Cronofy sichert sich 15 Millionen Pfund BGF-Investition, um das Wachstum anzukurbeln

Das in Nottingham gegründete Unternehmen Cronofy ermöglicht mit seiner integrierten Plattform, die weltweit von über 180 000 Unternehmen genutzt wird, eine sichere Terminplanung in Echtzeit. Die Technologie des Unternehmens ist in Geschäftsabläufe sowie -anwendungen eingebettet und unterstützt Planungsfunktionen in Bereichen wie Personalvermittlung, Gesundheitswesen und professionelle Dienstleistungen.

Die Plattform wurde von den erfahrenen Ingenieuren Adam Bird und Garry Shutler entwickelt, die erkannten, dass ein neuer architektonischer Ansatz erforderlich war, um die eingebettete Planung in großem Umfang zu ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit sowie den Datenschutz zu wahren.

Die Technologie von Cronofy wurde bereits von großen Marken wie Indeed, Houzz und Docplanner übernommen. Das weltweit führende Fintech-Unternehmen Wise hat mit Hilfe der Plattformintegrationen von Cronofy die Zeit für die Planung von Vorstellungsgesprächen von sechs Tagen auf 90 Minuten reduziert.

Das schnell wachsende Unternehmen wird die Finanzierung nutzen, um sein Kernproduktangebot zu verbessern, neue Anwendungsbereiche zu erschließen sowie sein Wachstum auf internationalen Märkten zu beschleunigen, insbesondere in den USA, wo es derzeit über 60 % seines Umsatzes erzielt. Das Unternehmen ist nach wie vor in Europa ansässig und erfüllt die höchsten EU-Compliance-Standards sowie das Security-by-Design.

Die Investition bedeutet auch einen Teilausstieg für die Investoren von Cronofy, die das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2016 unterstützt haben.

Adam Bird, Geschäftsführer und Mitbegründer von Cronofy, sagte: „Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der uns in der nächsten Phase unseres Wachstums unterstützt, und BGF bietet uns die Erfahrung, die Flexibilität und Größenordnung, welche uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Die Planung ist eine wichtige, aber oft übersehene Geschäftsfunktion und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sie auf sichere und datenschutzpriorisierende Weise für Unternehmen weltweit zu vereinfachen. Wir haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, eine Plattform zu entwickeln, die sich nahtlos in die von unserer Kundschaft bereits genutzten Systeme integrieren lässt, wodurch sie Zeit sparen und ihre Effizienz steigern. Mit dieser Investition sind wir in der Lage, unseren Einfluss in noch mehr Branchen und Regionen zu verstärken.