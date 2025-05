Advanced Micro Devices - Aktie im Rampenlicht - 14.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten Verluste von -4,28 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bei New Yorker Standardwerten sind am Mittwoch nur vereinzelt wieder kaufwillige Anleger unterwegs. Am Vortag war die Rally des Dow Jones Industrial bei gut 42.500 Punkten erstickt, weil es nach der Erholung um bis zu 16 Prozent seit dem April-Tief …

SANTA CLARA, Calif., May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - AMD (NASDAQ: AMD) today announced that its board of directors approved a new $6 billion share repurchase program. The new authorization is in addition to the remaining balance, as of March 29, …