Das Einstiegsmodell von Skoda Auto erreicht einen wichtigen Meilenstein (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto hat fünf Millionen Fabia-Modelle produziert

- die zweitmeistverkaufte Baureihe der Marke nach dem Octavia



> Der beliebte Kleinwagen bildet den Einstieg in die Skoda Palette und überzeugt

durch sein großzügiges Platzangebot und ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis



> Skoda wird den Fabia auch über das Jahr 2030 hinaus mit modernen und

hocheffizienten Verbrennungsmotoren produzieren





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Volkswagen Vorzüge interessanter als Stämme ? Volkswagen (VW) Vz -1,34 % Aktie 265 Aufrufe heute Engerl vor 1 Stunde

> Die aktuelle, vierte Generation wird im Skoda Stammwerk in Mladá BoleslavgefertigtDer fünfmillionste Skoda Fabia ist in Mladá Boleslav vom Band gelaufen. Seit1999 ist das erschwingliche Einstiegsmodell neben dem Octavia ein wichtigerEckpfeiler in der modernen Geschichte der Marke Skoda. Die erste Generation desFabia wurde auf einer völlig neuen Plattform des Volkswagen Konzerns gebaut undzeichnete sich als eines der geräumigsten Fahrzeuge seiner Klasse aus. Esverband Praktikabilität, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis undzahlreiche Simply Clever-Ausstattungsdetails. Diese Erfolgsformel machte denFabia zu einem Verkaufsschlager sowohl bei langjährigen als auch bei neuenKunden in Europa und darüber hinaus. Die heutige vierte Generation verfügt übermoderne, sparsame Verbrennungsmotoren und fortschrittliche Sicherheitssysteme.Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit und Bedeutung für die Marke wird deraktuelle Fabia auch über das Jahr 2030 hinaus produziert.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "DasErreichen des Meilensteins von fünf Millionen Skoda Fabia ist wirklich eineaußergewöhnliche Leistung - ?sowohl für unser Produktionsteam als auch für dasUnternehmen als Ganzes. Der 1999 als zweite komplette Neuentwicklung unter demDach des Volkswagen Konzerns eingeführte Fabia wurde schnell zu einem Symbol derMarke und zu einem Eckpfeiler unseres Angebots. Als Einstiegsmodell von Skodaist er bis heute ein Synonym für hochwertige Automobile ,Made in Tschechien'.Angesichts des anhaltenden Erfolgs der aktuellen vierten Generation - einespraktischen, effizienten Fahrzeugs mit moderner Technologie und einer breitenPalette von Sicherheitsfeatures - werden wir den Fabia auch über das Jahr 2030hinaus produzieren."Skoda Fabia: eines der beliebtesten Modelle der MarkeDer Skoda Fabia gehört seit langem zu den meistverkauften Modellen der Marke. ImJahr 2024 war er mit 117.100 ausgelieferten Einheiten weltweit dasdrittbeliebteste Fahrzeug von Skoda. Die erste Generation wurde 1999 auf der 58.Frankfurter Automobilausstellung (IAA) als Nachfolger des beliebten Feliciavorgestellt. Sie basierte auf einer völlig neuen Plattform und wurde mit einer