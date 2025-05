DAR GLOBAL UND DAS NEUE DUBAI-SYMBOL DER TRUMP ORGANIZATION, TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, DUBAI - MIT DEM HÖCHSTEN AUSSENPOOL DER WELT - ZIEHT GLOBALE INVESTOREN AN

DUBAI, VAE, 14. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte Entwickler von Luxusimmobilien, und The Trump Organization haben ein beispielloses weltweites Interesse an dem ersten und einzigen Trump International Hotel & Tower, Dubai, bestätigt und damit das Vertrauen von Investoren und Käufern in das langfristige Wachstumspotenzial der Region gestärkt.

Das kürzlich gestartete Projekt, das an der Sheikh Zayed road am Eingang von Downtown Dubai liegt und einen exklusiven Blick auf den Burj Khalifa und das Meer bietet, ist die fünfte Zusammenarbeit zwischen Dar Global und der Trump Organization. Diese neue Ikone knüpft an den Erfolg von Projekten wie dem Trump Tower Jeddah in Saudi Arabia und dem Trump International Golf Club and Hotel in AIDA, Omans luxuriösester Strandgemeinde, an.