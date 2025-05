Mit 7 ETFs zum günstigen & individuellen Mischfonds

Doch in Zeiten von günstigen ETFs sind hohe Gebühren nur noch dann gerechtfertigt, wenn der entsprechende Fonds nach Kosten auch außergewöhnlich gut performt, was selten der Fall ist. Hinzu kommt, dass viele Mischfonds nie die gewünschte Gewichtung der einzelnen Anlageklassen aufweisen.

Wie wäre es also, wenn wir uns mit ETFs einen eigenen, individuellen und kostengünstigen Mischfonds zusammenstellen?

Dazu benötigen wir zunächst eine passende Strategie, wobei lazyportfolioetf.com eine breite Auswahl und den Test der individuellen Depotzusammensetzung ermöglicht. Die Historie zeigt, dass sich beispielsweise die drei Vermögensklassen Aktien, Anleihen und Gold sehr gut miteinander ergänzen und in Kombination zu einer kontinuierlichen Vermögensentwicklung beitragen.

Portfolio bestehend aus (US-, Europa-, Emerging-Market (EM)-Aktien (33,3 %), US-, internationalen, EM-Anleihen (33,3 %) und Gold (33,3 %)

Quelle: https://www.lazyportfolioetf.com

ETFs für den eigenen Mischfonds

Folgende ETFs können die Grundlage für den Aufbau eines gestreuten Portfolios bilden:

Zunächst suchen wir nach verschiedenen Aktienfonds (ETFs), die die wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt abdecken.

1. Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Dazu könnte für Nordamerika der Vanguard FTSE North America UCITS ETF zählen, der auch in einer thesaurierenden Variante verfügbar ist. Im Unterschied zu vielen anderen reinen US-Fonds investiert er auch in kanadische Aktien und schnitt so bisher besser als der S&P-500-Index ab.

2. iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

Mit dem iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, der ebenfalls in einer thesaurierenden Variante erhältlich ist, können wir in die 416 wichtigsten europäischen Unternehmen investieren. Auch hier zahlt sich die breite Streuung in einer kontinuierlichen und deutlich besseren Entwicklung gegenüber dem Euro Stoxx 50 aus.

3. iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Um in den asiatischen Raum mit Ländern wie China und Indien sowie weiteren wichtigen Wirtschaftsregionen wie Brasilien und Mexiko zu investieren, bietet sich der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF an, der anders als viele EM-Fonds die 331 enthaltenen Aktien relativ gleich stark gewichtet und nur Werte mit geringeren Schwankungen aufnimmt.

Nun folgt der Anleihenbereich.

4. SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Für den europäischen Raum wäre der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF eine Möglichkeit, zeitgleich in 486 Euro-Staatsanleihen mit unterschiedlicher Laufzeit zu investieren. Er wurde im Mai 2011 aufgelegt, kostet jährlich nur 0,07 Prozent des investierten Betrages und schüttet seine Erträge halbjährlich aus.

5. Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Der Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF investiert physisch in 1.170 Staatsanleihen weiterer bedeutender Länder wie den USA, Japan, Großbritannien, Kanada sowie Australien und thesauriert seine Erträge. Dabei liegen die jährlichen Kosten bei nur 0,20 Prozent der Investitionssumme.

6. Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

Eine dritte Säule können 1.154 Schwellenländer-Staatsanleihen bilden, die der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF hält. Auch hier zeigt sich, dass Diversifikation zur Verstetigung der Depotentwicklung beiträgt. Während amerikanische und europäische Anleihen seit Ende 2020 verloren haben, konnten EM-Staatsanleihen zulegen und so die Verluste innerhalb des Segments ausgleichen.

Den dritten Bereich bildet Gold. Das Edelmetall schneidet vor allem in Krisenphasen wie zuletzt gut ab und profitiert von steigenden Staatsschulden, die den Kaufkraftverlust der Währung verstärken.

7. Invesco Physical Gold A und Xetra-Gold

Hier bieten sich günstige Exchange Traded Commodities (ETCs) an, die mittels edelmetallbesicherter Inhaberschuldverschreibungen den Goldpreis nachbilden. Sie existieren bereits seit 2009 beziehungsweise 2007 und lassen Anleger aufgrund der geringen Gebühren voll von der Wertsteigerung in Euro profitieren.

Weitere Anlageklassen

Natürlich ist es möglich, den eigenen Mischfonds in den einzelnen Anlageklassen um weitere Fonds zu ergänzen. Dabei muss jedoch immer die Frage des Zusatznutzens im Vordergrund stehen, weil es sonst zu einem Ungleichgewicht im Depot kommen kann.

Fazit

Anleger können heute mittels ETFs auch mit kleinen Beträgen sehr breit streuen und so im Laufe der Zeit ein Vermögen aufbauen oder für das Alter vorsorgen. Die Diversifikation bietet zudem den großen Vorteil, jederzeit beginnen zu können, da ein Fehltiming, wie die obige Kapitalkurve zeigt, kaum möglich ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!