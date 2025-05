ein visionärer Sprung in der intelligenten Hausreinigung, ausgezeichnet mit dem renommierten Deutschen Innovationspreis

Der Deutsche Innovationspreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in internationalen Technologiekreisen und würdigt Produkte, die neue Wege beschreiten und einen greifbaren Mehrwert für die Nutzer bieten. Aus über 520 Beiträgen aus 23 Ländern wurde der RS20 Max von EZVIZ von einer renommierten interdisziplinären Jury für ihre bahnbrechende KI-Automatisierung und herausragende Funktionalität gelobt, was die Position von EZVIZ an der Spitze der Smart-Home-Innovation bestätigt.

„EZVIZ setzt auf eine Zukunft, in der die Reinigung ein brandneuer Teil eines intelligenteren Lebensstils ist", sagt Kimi Zhou, Produktmanager für intelligente Reinigung bei EZVIZ. „Mit dem RS20 Max haben Sie einen eigenständigen Partner in Ihrem Zuhause, damit Sie weniger Zeit mit Hausarbeiten und mehr Zeit mit dem Leben verbringen können."

Herkömmliche Staubsaugerroboter übersehen oft Flecken oder bleiben an Möbeln hängen. Mit dem RS20 Max gehören diese Frustrationen der Vergangenheit an: Dank einer omnidimensionalen räumlichen Informationsverarbeitung, die von einer KI-RGB-Kamera, LDS-Navigation und strukturiertem Licht unterstützt wird. Er erkennt 108 Arten von Objekten und navigiert mühelos um Hindernisse herum. Noch beeindruckender ist, dass er flüssige und klebrige Flecken erkennt, etwas, das die meisten Roboter übersehen. Sobald der RS20 Max verschmutzte Bereiche entdeckt, hebt er die Bürsten an, verstärkt den Wasserfluss und wischt bis zu dreimal nach, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten. Durch dynamische Anpassung der Aufgaben und automatische Freihandbedienung passt sich der RS20 Max in Echtzeit an und sorgt so jedes Mal für optimale Reinigungsergebnisse.

Seine Saugleistung von 13.000 Pa verbindet Kraft mit Präzision und liefert außergewöhnliche Ergebnisse auf hochflorigen Teppichen und gerillten Hartböden. Die patentierte kratzfreie 3-in-1-Bürste beseitigt verfilzte Haare und versteckten Staub, ohne zu verstopfen. In Kombination mit zwei rotierenden Mopps, die sich mit 180 U/min drehen, schrubbt er gründlicher als herkömmliche Mopps. Nach jeder Anwendung leert er den Staubbehälter, reinigt und trocknet die Mopps und füllt den Wassertank auf, sodass der RS20 Max immer für den nächsten Einsatz bereit ist, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist.

