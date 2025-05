Apotheken brauchen sofortige und strukturelle Stärkung (FOTO)

Berlin (ots) - Für die knapp 17.000 Apotheken vor Ort fordert der Deutsche

Apothekerverband (DAV) eine Honorarreform, die aus Sofortmaßnahmen und

Grundsatzänderungen besteht. "Die Anhebung des Fixums und die Aufhebung des

Skonto-Verbotes lassen sich mit einer Anpassung der Arzneimittelpreisverordnung

schnell in die Tat umsetzen. Für die Vor-Ort-Apotheken wäre dies ein erster

wichtiger Schritt, um den dramatischen Rückgang der Apothekenzahl zu stoppen",

sagte DAV-Vorsitzender Dr. Hans-Peter Hubmann am heutigen Mittwoch am Rande des

DAV-Wirtschaftsforums in Berlin. Der Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten

Bundesregierung biete aber auch eine solide Grundlage für eine langfristige,

strukturelle Honorarreform, so Hubmann: "Unser Festhonorar muss endlich an die

wirtschaftliche Gesamtentwicklung gekoppelt und somit dynamisiert werden. Um

kleinere und ländliche Apotheken besonders zu stärken, ist außerdem ein

Grundkostenzuschlag sinnvoll, der als zusätzliches Entgelt je nach Packungszahl

pro Apotheke ausgezahlt wird. Klar ist dabei jedoch, dass der bundesweit

einheitliche Abgabepreis bei rezeptpflichtigen Medikamenten nicht zur

Disposition steht, weil er die Versorgung sichert."



Das DAV-Honorarmodell wurde angesichts weiterhin sinkender Apothekenzahlen und

nach Analyse des Koalitionsvertrages der neuen Bundesregierung entwickelt. Es

besteht aus Sofortmaßnahmen und grundsätzlichen Änderungen. Die Sofortmaßnahmen

beinhalten eine Anhebung des Apothekenhonorars von derzeit 8,35 Euro, die

Legalisierung der Skonto-Gewährung durch Großhändler und die Anhebung von

Sonderentgelten, wie bei Betäubungsmitteln, Botendiensten und Rezepturen. Zu den

grundsätzlichen Änderungen gehören eine Dynamisierung des Fixums, die Umsetzung

einer entsprechenden Verhandlungslösung sowie ein Grundkostenzuschlag für

kleinere, insbesondere ländliche Apotheken. "Der Grundkostenzuschlag ist unser

Angebot an die Bundesregierung, um die im Koalitionsvertrag beschriebenen

Sonderzuschläge für Apotheken im ländlichen Raum praxisnah und

wettbewerbsneutral umzusetzen", sagte Hubmann. "Es ist schwierig und komplex,

geeignete und faire Kriterien zur Förderung ländlicher Apotheken festzulegen.

Wir schlagen vor, die Packungszahl von rezeptpflichtigen Medikamenten zum

Maßstab zu nehmen. Davon würden insbesondere kleine, aber umso wichtigere

Apotheken auf dem Land und in Wohngebieten mehr als große Apotheken profitieren.

Die flächendeckende Versorgung muss gesichert werden!".



