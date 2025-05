Dax lässt nach - Bericht über Kennedy-Pläne belastet Bayer-Aktie

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.527,01 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Am Listenende waren kurz vor Handelsschluss die Papiere von Bayer mit über zehn Prozent im Minus zu finden, nachdem das "Wall Street Journal" von einer geplanten Glyphosat-Warnung durch den US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. berichtet hatte. Entgegen dem Trend konnten dagegen die Werte von Daimler Truck an der Spitze der Kursliste über zwei Prozent zulegen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding! Long 38,14€ 0,28 × 14,07 Zum Produkt Short 43,57€ 0,31 × 14,07 Zum Produkt