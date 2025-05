Goldpreis schmiert ab. Jetzt kommen Kaufchancen bei Barrick Mining, Newmont & Co

Die Goldpreisrallye hat in den letzten Handelstagen einen temporären (!) Knacks bekommen. Die Finanzmärkte nahmen die Ergebnisse der USA-China-Gespräche vom Wochenende wohlwollend zur Kenntnis. Anleger und Investoren verabschiedeten sich vom sicheren Hafen Gold. Im Ergebnis ging es für den Goldpreis in den letzten Tagen deutlich nach unten. Auf lange Sicht ist es sogar gut, dass Gold konsolidiert und ggf. korrigiert. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Steht der Goldpreis vor einer Neubewertung? Gold vor richtungsweisender Woche“ . Die Situation bei Kupfer ist freilich eine andere. Der Markt befindet sich in einer Überschussphase. Die vermeintliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ließ den Kupferpreis mehr oder weniger überraschend kalt. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis nach USA-China-Deal absturzgefährdet. Diese Kupferaktie geht steil“ . Die aktuellen Entwicklungen hielten den kanadischen Bergbaukonzern Barrick Gold jedoch nicht davon ab, sich in Barrick Mining umzubenennen, um der größer werdenden Bedeutung des eigenen Kupfersegments Rechnung zu tragen.

Jetzt kommen Kaufchancen bei Barrick Mining, Newmont & Co.

Seit Monaten begleiten wir an dieser Stelle die rasanten Aufwärtsbewegungen der Aktien der Goldproduzenten. Vor allem die Aktien der drei Goldproduzenten Agnico Eagle Mines, Kinross Gold und Alamos Gold standen hierbei im Fokus. Die jüngsten Quartalsberichte zeigten einmal mehr, dass das Gros der Goldproduzenten vor finanzieller Stärke strotzt. Die freie Liquidität kann genutzt werden, um etwa Schulden zu tilgen, Aktienrückkaufprogramme aufzulegen, eine ansprechende Dividendenpolitik zu gestalten oder aber Übernahmen zu stemmen. Dass Pan American Silver bei MAG Silver bezüglich einer Übernahme angeklopft hat, ist mehr oder weniger die logische Konsequenz dessen. In puncto Übernahmen kennt sich der kanadische Gold- und Silberproduzent Pan American Silver bekanntlich bestens aus. Nicht zuletzt mischte sich Pan American Silver (zusammen mit Agnico Eagle Mines) ein, als die südafrikanische Gold Fields die Finger in Richtung Yamana Gold ausstreckte. Das Ergebnis ist bekannt. Pan American Silver und Agnico Eagle Mines setzten sich 2023 gegen Gold Fields durch und übernahmen zusammen den kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold. Nun also richtet Pan American Silver den Fokus auf MAG Silver. Sollte die Übernahme gelingen, würde Silber wieder einen höheren Stellenwert im Portfolio des Gold- und Silberproduzenten bekommen.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Kaufen, wenn die Kanonen donnern

Die Konsolidierung respektive die Korrektur bei Gold könnte erst begonnen haben. Auch Goldpreise deutlich unter 3.000 US-Dollar sollten nicht überraschen und erst recht nicht abschrecken. Auch die Aktienkurse der Goldproduzenten könnten weiter in die Knie gehen, ohne, dass es nach der furiosen Rallye beunruhigen sollte. Stellvertretend schauen wir an dieser Stelle auf die kanadische Agnico Eagle Mines. Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 110 US-Dollar nähert sich die Aktie nun der Unterstützung von 101 US-Dollar. Auch zu einem Test der 90 US-Dollar könnte es kommen. Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten, sollte überprüft werden, ob eine Einstiegsgelegenheit vorliegt, denn Agnico Eagle Mines strotzt nur so vor finanzieller Stärke.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.