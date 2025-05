Der Jahresbericht 2024 von XCMG Machinery hebt die hochqualitative Entwicklung hervor und fördert die neue Industrialisierung

XCMG behauptet weiterhin eine führende Position in Chinas Baumaschinenindustrie. Der nicht abzugsfähige Nettogewinn erreichte 5,762 Mrd. CNY (792,435 Mio. USD), 28,14 % mehr als im Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge und die Nettogewinnmarge der Gruppe weisen eine kontinuierliche Verbesserung auf, während der operative Cashflow im Jahresvergleich um 60,18 % auf 5,720 Mrd. CNY (786,660 Mio. USD) deutlich anstieg. Auch die Nettoumsatzrendite stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,89 % auf 6,53 % im Jahr 2024.

XUZHOU, China, 14. Mai 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, hat seinen Jahresbericht 2024 veröffentlicht, der eine starke Leistung mit einem den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 5,976 Mrd. CNY (821,866 Mio. USD) ausweist, was einem Anstieg von 12,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtumsatz bleibt mit 91,66 Mrd. CNY (12,61 Mrd. USD) stabil.

Der Anteil der Einnahmen aus Übersee hat weiter zugenommen. Im Jahr 2024 erreichte der Auslandsumsatz 41,687 Mrd. CNY (5,73 Mrd. USD), was einem Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 45,48 % des Gesamtumsatzes ausmacht.

Die F&E-Investitionen von XCMG steigen bis 2024 um 11,1 % mit einem Investitionsvolumen von rund 5,6 Mrd. CNY (772,8 Mio. USD), was 6,11 % des Umsatzes entspricht. Ende 2024 wird das Unternehmen 7.619 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung beschäftigen, was einem Anstieg von 12,13 % entspricht. Im Laufe des Jahres kamen mehr als 1.600 neue genehmigte Patente hinzu, davon über 750 Erfindungspatente.

Qualitativ hochwertige Entwicklung und langfristige Rentabilität der Wertanlage

Mit einem robusten Wachstum war 2024 ein Jahr des Durchbruchs für XCMG, mit einer beschleunigten Entwicklung der intelligenten Transformation, der Digitalisierung und des vernetzten Betriebs und einem stabilen Wachstum, das eine hochwertige Entwicklungsdynamik zeigt.

XCMG übernimmt die Führung, um den Wandel voranzutreiben und unbeirrt den neuen Weg der Industrialisierung mit Hilfe von KI zu beschreiten, indem es die innovative, qualitativ hochwertige Entwicklung mit seinen eigenen Merkmalen beschleunigt. XCMG HANYUN konzentriert sich insbesondere auf die drei großen Bereiche intelligente Fertigung, Internet der Fahrzeuge und unbemannte Anwendungsszenarien, die HANYUN OS und KI-Technologien als Kern nutzen.

Mit qualitativ hochwertiger Entwicklung und nachhaltiger Leistung als Grundlage des Erfolgs teilt XCMG die Früchte der Entwicklung mit den Anlegern durch Bardividenden, Aktienrückkäufe und mehr, und zeigt Vertrauen durch die Erhöhung des Aktienanteils der Großaktionäre, des Aktienanteils der Mitarbeiter und der Aktienanreize.

Im Jahr 2024 beträgt die Bardividende von XCMG weiterhin 2,127 Mrd. CNY (292,521 Mio. USD). Das Unternehmen wird sein Aktienrückkaufprogramm weiter vorantreiben, wobei nicht weniger als 1,8 Mrd. CNY (247,550 Mio. USD) für Aktienanreize und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme bereitgestellt werden sollen, während mindestens 300 Mio. CNY (41,258 Mio. USD) für die Vernichtung von Aktien durch Rückkäufe verwendet werden sollen.

XCMG setzt den Wachstumstrend im ersten Quartal 2025 fort und meldet ein Betriebsergebnis von 26,815 Mrd. CNY (3,69 Mrd. USD), was einem Anstieg von 10,92 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Nettogewinn von 2,022 Mrd. CNY (278.081 Mio. USD), was einem Anstieg von 26,37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der abgezogene Nicht-Nettogewinn von 2,007 Mrd. CNY (276.018 Mio. USD), was einem Anstieg von 36,88 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der operative Cashflow stieg um fast das 2,6-Fache.

